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1 февраля 2017, 22:55 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

И. Денисов близок к подписанию полноценного контракта с «Локомотивом»

Как стало известно «Чемпионату» полузащитник «Динамо» Игорь Денисов близок к подписанию полноценного контракта с «Локомотивом».

Стороны пришли к соглашению, осталось уладить последние детали. Сейчас Денисов выступает за «железнодорожников» на правах бесплатной аренды.

Денисов перешёл в «Локомотив» из «Динамо» 31 августа 2016 года на правах аренды. 32-летний полузащитник не захотел выступать за «Динамо» в ФНЛ.

В нынешнем сезоне Денисов сыграл в 11 матчах (все в стартовом составе) РФПЛ, забил один мяч, отдал одну голевую передачу и получил две жёлтых карточки.

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