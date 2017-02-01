И. Денисов близок к подписанию полноценного контракта с «Локомотивом»

Стороны пришли к соглашению, осталось уладить последние детали. Сейчас Денисов выступает за «железнодорожников» на правах бесплатной аренды.



Денисов перешёл в «Локомотив» из «Динамо» 31 августа 2016 года на правах аренды. 32-летний полузащитник не захотел выступать за «Динамо» в ФНЛ.

В нынешнем сезоне Денисов сыграл в 11 матчах (все в стартовом составе) РФПЛ, забил один мяч, отдал одну голевую передачу и получил две жёлтых карточки.