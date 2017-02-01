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1 февраля 2017, 22:52 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гаджиев: Это’О сказал игрокам «Амкара», что на поле есть одна звезда — команда

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о встрече с нападающим Самуэлем Это’О.

Появившаяся в «Твиттере» фотография со специалистом и игроком с футболкой «Амкара» наделала много шуму, и зарубежные СМИ были убеждены, что камерунец подписал контракт с российским клубом.

«Это была моя инициатива пригласить его на встречу с командой. Просто поехали пообедать и его пригласили. У нас с ним хорошие взаимоотношения. Он по отношению к людям очень открытый человек. Он больше любит футбол в себе, чем себя в футболе. Он нашим игрокам и сказал, что на поле есть одна звезда — команда. В “Анжи” при Хиддинке все вопросы с дисциплиной висели на камерунце», — сказал Гаджиев в интервью «Спорт FM».

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