Гаджиев: Это’О сказал игрокам «Амкара», что на поле есть одна звезда — команда
Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о встрече с нападающим Самуэлем Это’О.
Появившаяся в «Твиттере» фотография со специалистом и игроком с футболкой «Амкара» наделала много шуму, и зарубежные СМИ были убеждены, что камерунец подписал контракт с российским клубом.
«Это была моя инициатива пригласить его на встречу с командой. Просто поехали пообедать и его пригласили. У нас с ним хорошие взаимоотношения. Он по отношению к людям очень открытый человек. Он больше любит футбол в себе, чем себя в футболе. Он нашим игрокам и сказал, что на поле есть одна звезда — команда. В “Анжи” при Хиддинке все вопросы с дисциплиной висели на камерунце», — сказал Гаджиев в интервью «Спорт FM».
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