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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28631714/
1 февраля 2017, 22:29 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Оренбург» арендовал Бордачева и выставил на трансфер Кацалапова

Защитник «Томи» Максим Бордачев перешел на правах аренды в «Оренбург», информирует клубная пресс-служба. Другие подробности сделки не сообщаются.

Также клуб из Оренбурга выставил на трансфер защитника Александра Кацалапова. Кроме того, команду Оренбургской области покинули полузащитники Якуба Бамба (по взаимному соглашению сторон) и Максим Батов (возвращен из аренды в «Рубин»).

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