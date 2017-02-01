«Оренбург» арендовал Бордачева и выставил на трансфер Кацалапова

Также клуб из Оренбурга выставил на трансфер защитника Александра Кацалапова. Кроме того, команду Оренбургской области покинули полузащитники Якуба Бамба (по взаимному соглашению сторон) и Максим Батов (возвращен из аренды в «Рубин»).