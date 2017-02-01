«Оренбург» арендовал Бордачева и выставил на трансфер Кацалапова
Защитник «Томи» Максим Бордачев перешел на правах аренды в «Оренбург», информирует клубная
пресс-служба. Другие подробности сделки не сообщаются.
Также клуб из Оренбурга выставил на трансфер защитника Александра Кацалапова. Кроме того, команду Оренбургской области покинули полузащитники Якуба Бамба (по взаимному соглашению сторон) и Максим Батов (возвращен из аренды в «Рубин»).
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