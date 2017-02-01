«Да, он не нуждается в представлении — его знают все. Надеюсь, он сумеет нам помочь, а мы в свою очередь очень тепло его встретим», — цитирует Жулиано клубная пресс-служба.



Бразилец поделился впечатлениями от прошедшей контрольной игры с норвежским клубом «Одд» (1:1).

«Хорошая игра, сильный соперник. «Одд» выглядел здорово, как и мы. Важнее всего, что мы улучшаем свою игру от матча к матчу. Мы упорно тренируемся каждый день, зная, что должны использовать это время с пользой. Это поможет набрать форму к продолжению сезона, особенно к играм против «Андерлехта», — отметил Жулиано.