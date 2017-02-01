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1 февраля 2017, 22:28 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Жулиано: Иванович не нуждается в представлении — его знают все

Полузащитник «Зенита» Жулиано заявил, что новичка петербургской команды сербского защитника Бранислава Ивановича знают все.

«Да, он не нуждается в представлении — его знают все. Надеюсь, он сумеет нам помочь, а мы в свою очередь очень тепло его встретим», — цитирует Жулиано клубная пресс-служба.

Бразилец поделился впечатлениями от прошедшей контрольной игры с норвежским клубом «Одд» (1:1).

«Хорошая игра, сильный соперник. «Одд» выглядел здорово, как и мы. Важнее всего, что мы улучшаем свою игру от матча к матчу. Мы упорно тренируемся каждый день, зная, что должны использовать это время с пользой. Это поможет набрать форму к продолжению сезона, особенно к играм против «Андерлехта», — отметил Жулиано.

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