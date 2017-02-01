Дубайский вариант от Луческу. Как «Зенит» сыграл с «Оддом»

Луческу покинул «Зенит» и вернулся

Три дня без футбола — непривычно длинная пауза для игроков «Зенита» на зимних сборах. Мирча Луческу готовит команду к матчам 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» при помощи большого количества спаррингов, чтобы свести к минимуму преимущество бельгийцев в практике. Прилетев в Испанию, петербуржцы тут же сыграли двумя разными составами: 27 января с норвежской «Волеренгой» (1:0) и 28-го — с польской «Легией» (2:0), продлив, к слову, беспроигрышную серию с начала межсезонья.

За эти три последних январских дня произошли кое-какие любопытные события. В частности, сам Луческу успел покинуть Испанию, слетать в Брюссель и вернуться за сутки обратно. Румынский тренер решил вживую просмотреть на «Андерлехт» в матче чемпионата Бельгии со «Стандардом». Едва ли Луческу получил всю необходимую информацию, учитывая, что «Андерлехт» на протяжении почти всех 90 минут играл в большинстве. Правда, так и не дожал соперника, довольствовался ничьей 0:0. Кроме того, в составе самого «Зенита» произошла замена почти что однофамильцев: место Вукашина Йовановича, отданного в аренду «Бордо» занял другой защитник — Бранислав Иванович из «Челси». 32-летнего серба ждут в Испании. На тренировке получил повреждение задней поверхности бедра голкипер Михаил Кержаков, который накануне отпраздновал тридцатилетие, а полузащитник Виктор Жулиано пропустил одно занятие из-за недомогания. Лучший бомбардир сине-бело-голубых на сборах Александр Кокорин продолжил радовать голами: нападающий сделал хет-трик в командном мини-турнире. Впрочем, Луческу не спешит нахвалить Кокорина, опасаясь, видимо, что тот не перенесёт свой кураж на официальные встречи:



— Это тренировочные игры, я бы не хотел кого-то выделять, — сказал Луческу. — В Петербурге мы использовали дни между сборов, чтобы повысить функциональное состояние игроков — работали только над этим. С норвежцами и поляками ребята выглядели уже получше, чем на первом сборе. Здесь, в Испании перед нами стоят совсем другие задачи. Если в Дубае, каждый играл по 45 минут, то теперь мы пытаемся уже сделать так, чтобы футболисты проводили на поле по 70 минут, а многие и по 90.

С «Оддом» сыграли вничью

Если с «Волеренгой» сыграли все пять новичков «Зенита», то против «Одда» Луческу выпустил с первых минут двоих — Ибрагима Цаллагова и Йоана Молло. Сергей Зуйков и Эрнани вышли на второй тайм, а отдохнувший голкипер Андрей Лунёв, видимо, примет участие в спарринге с чешской «Спартой» послезавтра. «Одд» — третья команда Норвегии прошлого сезона, она посильнее «Волеренги», которую опередила на 13 очков.