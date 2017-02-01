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1 февраля 2017, 22:22 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Дубайский вариант от Луческу. Как «Зенит» сыграл с «Оддом»

«Зенит» провёл третий товарищеский матч на сборе в Испании. Команда Мирчи Луческу сыграла вничью с норвежском «Оддом» — 1:1.

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Луческу покинул «Зенит» и вернулся
Три дня без футбола — непривычно длинная пауза для игроков «Зенита» на зимних сборах. Мирча Луческу готовит команду к матчам 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» при помощи большого количества спаррингов, чтобы свести к минимуму преимущество бельгийцев в практике. Прилетев в Испанию, петербуржцы тут же сыграли двумя разными составами: 27 января с норвежской «Волеренгой» (1:0) и 28-го — с польской «Легией» (2:0), продлив, к слову, беспроигрышную серию с начала межсезонья.

За эти три последних январских дня произошли кое-какие любопытные события. В частности, сам Луческу успел покинуть Испанию, слетать в Брюссель и вернуться за сутки обратно. Румынский тренер решил вживую просмотреть на «Андерлехт» в матче чемпионата Бельгии со «Стандардом». Едва ли Луческу получил всю необходимую информацию, учитывая, что «Андерлехт» на протяжении почти всех 90 минут играл в большинстве. Правда, так и не дожал соперника, довольствовался ничьей 0:0. Кроме того, в составе самого «Зенита» произошла замена почти что однофамильцев: место Вукашина Йовановича, отданного в аренду «Бордо» занял другой защитник — Бранислав Иванович из «Челси». 32-летнего серба ждут в Испании. На тренировке получил повреждение задней поверхности бедра голкипер Михаил Кержаков, который накануне отпраздновал тридцатилетие, а полузащитник Виктор Жулиано пропустил одно занятие из-за недомогания. Лучший бомбардир сине-бело-голубых на сборах Александр Кокорин продолжил радовать голами: нападающий сделал хет-трик в командном мини-турнире. Впрочем, Луческу не спешит нахвалить Кокорина, опасаясь, видимо, что тот не перенесёт свой кураж на официальные встречи:

— Это тренировочные игры, я бы не хотел кого-то выделять, — сказал Луческу. — В Петербурге мы использовали дни между сборов, чтобы повысить функциональное состояние игроков — работали только над этим. С норвежцами и поляками ребята выглядели уже получше, чем на первом сборе. Здесь, в Испании перед нами стоят совсем другие задачи. Если в Дубае, каждый играл по 45 минут, то теперь мы пытаемся уже сделать так, чтобы футболисты проводили на поле по 70 минут, а многие и по 90.

С «Оддом» сыграли вничью
Если с «Волеренгой» сыграли все пять новичков «Зенита», то против «Одда» Луческу выпустил с первых минут двоих — Ибрагима Цаллагова и Йоана Молло. Сергей Зуйков и Эрнани вышли на второй тайм, а отдохнувший голкипер Андрей Лунёв, видимо, примет участие в спарринге с чешской «Спартой» послезавтра. «Одд» — третья команда Норвегии прошлого сезона, она посильнее «Волеренги», которую опередила на 13 очков.

«Зенит» тяжело входил в игру с «Оддом», да и вообще чувствовалось, что игроки сине-бело-голубых сейчас находятся под приличными нагрузками. Может, поэтому Луческу сегодня вернулся к дубайскому варианту игры двумя составами. Например, Молло уже в начале матча дважды потерял мяч. Пока француз выглядит похуже, чем на стартовом сборе. В первом тайме он несколько раз пытался атаковать ворота норвежцев — наносил удар в падении «ножницами», бил головой после навеса слева, стрелял издали, — но исполнение подводило экс-игрока «Крыльев Советов». Кроме того, у Йоана не шли угловые, а при попытке забить со штрафного он попал в голову кого-то из защитников «Одда».

Вполне логично, что норвежцы быстро забили гол, организовав атаку по левому флангу. Луиш Нету на удивление легко позволил обыграть себя в штрафной, после чего Фредрик Нордквелле свободно поразил дальний угол ворот Егора Бабурина. В первом тайме у «Одда» было ещё несколько моментов, которые могли завершиться голом. А однажды Александр Анюков едва не сотворил автогол, отдавая мяч назад на Бабурина. Егор выскочил из ворот, и если бы пас получился чуть сильнее, «Зенит» пропустил бы курьёзный мяч.

Пропустив, «Зенит» завёлся, резко прибавил на 10−15 минут и полностью завладел мячом и территорией. Но даже в этот лучший для команды отрезок до перерыва игроки группы атаки имели проблемы со слаженностью во взаимодействиях. Лука Джорджевич вернулся на фланг, вот только полчаса был столь же малоэффективен, как в центре нападения в прошлом спарринге, зарабатывая критику Луческу. Артём Дзюба, снова вышедший с капитанской повязкой, не угрожал воротам «Одда». Жулиано недоставало лёгкости. Разве что в очередной раз впечатляли действия на позиции опорного полузащитника Ибрагима Цаллагова. Это действительно его роль. Цаллагов быстро принимал решения и очень грамотно распоряжался мячом, делая всё, чтобы застолбить за собой место в основе.

Именно с отличного перевода от Цаллагова и началась голевая атака сине-бело-голубых. Тут уж все сработали на пятёрку! Комбинацию продолжил своевременным прострелом Джорджевич. Дзюба в штрафной не смог нанести удар, но хитрым пасом пяткой переправил мяч на Жулиано, который и забил «Одду».

Во втором тайме сменивший состав «Зенит» уже меньше позволял норвежцам. У появившегося на поле Кокорина было как минимум три возможности увеличить свой бомбардирский счёт на сборах. В паре случаев благодаря стремительным контрвыпадам. Но однажды Кокорин не сумел укротить мяч, посланный ему Робертом Маком, а в другом эпизоде выход два в один испортил неточным пасом Олег Шатов. Кстати, сам Шатов чуть позже послал мяч в сетку ворот соперника, однако норвежский судья зафиксировал сомнительный офсайд.

Новички не выпадали из коллективных действий и не особо выделялись. Зуйков вообще сыграл только 20 мину: его заменил Мигель Данни, которому тоже сейчас крайне необходима практика. В результате этой замены оборона «Зенита» приобрела необычный вид: Хави Гарсия — стоппер (заменял Йовановича), Артур Юсупов — правый защитник. Возможно, в официальном матче у петербуржцев было бы больше проблем, но с «Оддом» в целом справились. Автором победного гола, как и с «Волеренгой», мог стать Эрнани. На 88-й минуте бразилец зарядил «пушку», готовясь пробить опасный штрафной. Конечно, каждый раз залетать не будет — мяч рикошетом улетел на угловой.

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