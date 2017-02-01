Дубайский вариант от Луческу. Как «Зенит» сыграл с «Оддом»
«Зенит» провёл третий товарищеский матч на сборе в Испании. Команда Мирчи Луческу сыграла вничью с норвежском «Оддом» — 1:1.
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Луческу покинул «Зенит» и вернулся
Три дня без футбола — непривычно длинная пауза для игроков «Зенита» на зимних сборах. Мирча Луческу готовит команду к матчам 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» при помощи большого количества спаррингов, чтобы свести к минимуму преимущество бельгийцев в практике. Прилетев в Испанию, петербуржцы тут же сыграли двумя разными составами: 27 января с норвежской «Волеренгой» (1:0) и 28-го — с польской «Легией» (2:0), продлив, к слову, беспроигрышную серию с начала межсезонья.
За эти три последних январских дня произошли
— Это тренировочные игры, я бы не хотел
С «Оддом» сыграли вничью
Если с «Волеренгой» сыграли все пять новичков «Зенита», то против «Одда» Луческу выпустил с первых минут двоих — Ибрагима Цаллагова и Йоана Молло. Сергей Зуйков и Эрнани вышли на второй тайм, а отдохнувший голкипер Андрей Лунёв, видимо, примет участие в спарринге с чешской «Спартой» послезавтра. «Одд» — третья команда Норвегии прошлого сезона, она посильнее «Волеренги», которую опередила на 13 очков.
«Зенит» тяжело входил в игру с «Оддом», да и вообще чувствовалось, что игроки
Вполне логично, что норвежцы быстро забили гол, организовав атаку по левому флангу. Луиш Нету на удивление легко позволил обыграть себя в штрафной, после чего Фредрик Нордквелле свободно поразил дальний угол ворот Егора Бабурина. В первом тайме у «Одда» было ещё несколько моментов, которые могли завершиться голом. А однажды Александр Анюков едва не сотворил автогол, отдавая мяч назад на Бабурина. Егор выскочил из ворот, и если бы пас получился чуть сильнее, «Зенит» пропустил бы курьёзный мяч.
Пропустив, «Зенит» завёлся, резко прибавил на 10−15 минут и полностью завладел мячом и территорией. Но даже в этот лучший для команды отрезок до перерыва игроки группы атаки имели проблемы со слаженностью во взаимодействиях. Лука Джорджевич вернулся на фланг, вот только полчаса был столь же малоэффективен, как в центре нападения в прошлом спарринге, зарабатывая критику Луческу. Артём Дзюба, снова вышедший с капитанской повязкой, не угрожал воротам «Одда». Жулиано недоставало лёгкости. Разве что в очередной раз впечатляли действия на позиции опорного полузащитника Ибрагима Цаллагова. Это действительно его роль. Цаллагов быстро принимал решения и очень грамотно распоряжался мячом, делая всё, чтобы застолбить за собой место в основе.
Именно с отличного перевода от Цаллагова и началась голевая атака
Во втором тайме сменивший состав «Зенит» уже меньше позволял норвежцам. У появившегося на поле Кокорина было как минимум три возможности увеличить свой бомбардирский счёт на сборах. В паре случаев благодаря стремительным контрвыпадам. Но однажды Кокорин не сумел укротить мяч, посланный ему Робертом Маком, а в другом эпизоде выход два в один испортил неточным пасом Олег Шатов. Кстати, сам Шатов чуть позже послал мяч в сетку ворот соперника, однако норвежский судья зафиксировал сомнительный офсайд.
Новички не выпадали из коллективных действий и не особо выделялись. Зуйков вообще сыграл только 20 мину: его заменил Мигель Данни, которому тоже сейчас крайне необходима практика. В результате этой замены оборона «Зенита» приобрела необычный вид: Хави Гарсия — стоппер (заменял Йовановича), Артур Юсупов — правый защитник. Возможно, в официальном матче у петербуржцев было бы больше проблем, но с «Оддом» в целом справились. Автором победного гола, как и с «Волеренгой», мог стать Эрнани. На 88-й минуте бразилец зарядил «пушку», готовясь пробить опасный штрафной. Конечно, каждый раз залетать не будет — мяч рикошетом улетел на угловой.
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