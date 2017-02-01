«Зенит» заявил Ивановича под 60-м номером

Официально о переходе 32-летнего сербского футболиста в петербургский клуб было объявлено 1 февраля. Соглашение с бывшим защитником московского «Локомотива» и лондонского «Челси» рассчитано на два с половиной года с возможностью продления ещё на один год.



«Зенит» также внёс в заявку на сезон Эрнани (33-й номер), Йоана Молло (24-й), Андрея Лунёва (99-й) и Ибрагима Цаллагова (30-й).