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1 февраля 2017, 20:41 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» заявил Ивановича под 60-м номером

«Зенит» внёс в заявку на сезон защитника Бранислава Ивановича под 60-м номером, сообщается на официальном сайте российской футбольной Премьер-Лиги.

Официально о переходе 32-летнего сербского футболиста в петербургский клуб было объявлено 1 февраля. Соглашение с бывшим защитником московского «Локомотива» и лондонского «Челси» рассчитано на два с половиной года с возможностью продления ещё на один год.

«Зенит» также внёс в заявку на сезон Эрнани (33-й номер), Йоана Молло (24-й), Андрея Лунёва (99-й) и Ибрагима Цаллагова (30-й).

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