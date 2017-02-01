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1 февраля 2017, 20:29 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Григалава получил травму в матче «Арсенал» — «Марибор»

Защитник «Арсенала» Гия Григалава получил повреждение в товарищеской игре против «Марибора» (1:1).

На 55-й минуте встречи грузинский футболист схватился за заднюю поверхность бедра, после чего он был заменен на защитника Ивана Ершова.

Напомним, что 27-летний игрок перешел в тульский клуб 14 января. Расторгнув контракт с «Этникосом» Григалава подписал соглашение с «Арсеналом» на полтора года.

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