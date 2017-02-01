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1 февраля 2017, 20:24 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Заслуженный тренер России по футболу Валентин Гришин скончался на 77-м году жизни

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Валентин Гришин скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Под его руководством женская молодежная сборная России выиграла чемпионат Европы 2005 года. Увеличить
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Под его руководством женская молодежная сборная России выиграла чемпионат Европы 2005 года.

В качестве футболиста Гришин выступал за череповецкий «Металлург» и московский «Локомотив». С 2002 по 2006 год Гришин работал в структуре РФС, был старшим тренером женской молодежной сборной.
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