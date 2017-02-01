Тульский «Арсенал» в контрольном матче сыграл вничью с «Марибором»

Завершилась встреча вничью со счётом 1:1.



Подопечные Сергея Кирьякова открыли счёт на 3-й минуте, когда Александр Денисов головой замкнул подачу Кирилла Комбарова. На 43-й минуте «Марибор» счёт сравнял.



По договоренности сторон контрольный матч «Арсенал» — «Марибор» прошёл в формате два тайма по 60 минут.

Контрольный матч



«Арсенал» (Тула, Россия) — «Марибор» (Марибор, Словения) — 1:1 (1:1)

Голы: Денисов, 3 (1:0); Пихлер, 43 (1:1).