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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28630786/
1 февраля 2017, 19:55 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тульский «Арсенал» в контрольном матче сыграл вничью с «Марибором»

Тульский «Арсенал» на сборе в турецком Белеке провёл контрольный матч с лидером чемпионата Словении клубом «Марибор».

Завершилась встреча вничью со счётом 1:1.

Подопечные Сергея Кирьякова открыли счёт на 3-й минуте, когда Александр Денисов головой замкнул подачу Кирилла Комбарова. На 43-й минуте «Марибор» счёт сравнял.

По договоренности сторон контрольный матч «Арсенал» — «Марибор» прошёл в формате два тайма по 60 минут.

Контрольный матч

«Арсенал» (Тула, Россия) — «Марибор» (Марибор, Словения) — 1:1 (1:1)
Голы: Денисов, 3 (1:0); Пихлер, 43 (1:1).

Арсенал Т
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