Иванович и еще 9 самых важных сербов в нашем футболе

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«СЭ» вспоминает топ-10 сербских футболистов, оставивших в российском футболе заметный след.

10-е место. Александар ЛУКОВИЧ.

Клуб: «Зенит»

Годы: 2010−2014

Матчи/Голы: 59/1

Титулы в российский период карьеры: чемпион России (дважды), обладатель Суперкубка России.

Чем запомнился.

У Луковича в нашей стране было гарантированное место работы. Когда переговоры со «Спартаком» уже близились к завершению, в их ход вмешался «Зенит». Решение осталось за «Удинезе»: клуб, живущий заработками на продаже игроков, спокойно дождался итога аукциона, на котором москвичи предлагали семь миллионов евро, а питерцы — на полмиллиона больше.

Александар Лукович: «Я уже практически договорился со “Спартаком”, когда “Удинезе” получил более выгодное предложение от “Зенита”. В итоге в последний момент клубам удалось все согласовать, и теперь вместо Москвы я отправляюсь в Санкт-Петербург».

Серб, поначалу игравший довольно много, впоследствии чаще оказывался в запасе, причем последний сезон в Петербурге он почти полностью провел на скамейке.

Александар Лукович: «У нас только одна задача — максимально выкладываться и слушать Спаллетти. Чувствую себя великолепно! Проблема только в том, что мне, как и любому футболисту, хочется играть больше. В последнее время с этим не складывалось».

В 2014 году «Зенит» решил не продлевать контракт с защитником, тем более, что и Спаллетти к тому моменту в клубе уже не было.

Дальнейшая карьера.

После «Зенита» Лукович вернулся в «Црвену Звезду». В свои 34 года он продолжает выступления за белградский клуб.

9-е место. Данко ЛАЗОВИЧ.

Клубы: «Зенит», «Ростов»

Годы: 2010−2014

Матчи/Голы: 68/18

Титулы в российский период карьеры: чемпион России (дважды), обладатель Кубка и Суперкубка России.

Чем запомнился.

На приглашении Лазовича настаивал Лучано Спаллетти, и «Зенит» заплатил ПСВ шесть миллионов евро. Но Данко так и не стал твердым игроком основы. Впрочем, даже выходя на замену, нередко давал результат: в восьми матчах его голы были решающими и приносили команде ничью или победу.

Позже, уже переехав в Европу, Лазович нелестно высказывался о Спаллетти, говоря, что тот слишком много лгал.

Данко Лазович: «У Спаллетти возникали сложности с теми игроками, которые обладали сильным характером. Ведь таким людям нельзя лгать. Однако Спаллетти говорил не то, что думал. Он слишком много врал».

В периоды восстановления от травм Данко помогал клубу поддержкой на трибуне.

Данко Лазович: «Сильные люди — добрые люди. В любой ситуации нужно в первую очередь сохранять добрые, человеческие отношения».

В зенитовский период с Лазовичем случилась неприятная история, едва не стоившая ему проблем со здоровьем. После победы в Нижнем Новгороде форвард, чтобы отдать фанатам свою футболку, отправился к ним на трибуну, а по пути получил от сотрудника правоохранительных органов удар электрошокером.

После «Зенита» Лазович с энтузиазмом перешел в «Ростов», но провел за южан всего 11 матчей и забил один гол (зато — единственный в матче со «Спартаком»).

Дальнейшая карьера.

После аренды в «Ростове» Лазович перешел в «Партизан», затем ненадолго уехал в Китай. В прошлом году вернулся в Европу и собирался выступать за «Олимпию» из Любляны, но внезапно выяснилось, что из-за бюрократических проволочек у серба не было возможности сыграть за словенский клуб.

В итоге Лазович подписал контракт с венгерским «Видеотоном», где выступает сейчас, и довольно успешно — 7 голов в 19 матчах.

8-е место. Петар ШКУЛЕТИЧ.

Клуб: «Локомотив» (Москва)

Годы: 2015 — по настоящее время

Матчи/Голы: 39/10

Титулы в российский период карьеры: обладатель Кубка России.

Чем запомнился.

В 2013 году нападающего стремился приобрести «Амкар», но что-то не сложилось, и Шкулетич оказался в «Партизане». За 28 матчей в белградском клубе он забил 21 мяч, и «Локомотив» позаботился, чтобы на этот раз у форварда сложилось все, и отнюдь не с «Амкаром».

И Шкулетич начал забивать сразу, оставив о себе неплохое впечатление в первом сезоне (7 голов в 24 матчах).

Петар Шкулетич (январь 2016): Мне все очень нравится. Я хочу остаться в «Локомотиве» и показать, зачем я приехал в Россию, доказать свой уровень

Однако сделать это так, чтобы убедить Семина, не получилось. В текущем чемпионате форвард играл уже чуть меньше (и ни одного матча полностью), а не так давно выяснилось, что пути «Локо» и серба расходятся.

Иван Аджич, агент Шкулетича: «В 20-х числах декабря Петару на электронную почту пришло письмо о том, что тренерский штаб Юрия Семина на него не рассчитывает, и его не берут на предсезонные сборы».

7-е место. Неманья ПЕЙЧИНОВИЧ.

Клуб: «Локомотив» (Москва)

Годы: 2014 — по настоящее время

Матчи/Голы: 51/2

Титулы в российский период карьеры: обладатель Кубка России.

Чем запомнился.

Неманья Пейчинович: При переходе в «Локомотив» я советовался с Браниславом Ивановичем. Он сказал мне, что это лучший клуб в России, настоящая семья, где все хорошо друг к другу относятся. У команды есть амбиции, и это важно для меня. Поэтому я здесь

Пейчинович переехал в «Локо» из «Ниццы», где он был основным защитником. Поначалу ему пришлось больше сидеть в запасе, но уже со второго сезона ситуация улучшилась: серб сыграл две трети матчей клуба, причем почти все — полностью, а в текущем сезоне вообще пропустил только одну игру.

Неманья Пейчинович: «Я с удовольствием смотрю матчи чемпионата Англии, Испании, Италии. Но играть там не хотел бы. Вообще я хочу завершить карьеру в «Локомотиве».

Препятствий к этому пока не видно. Тренеры в клубе меняются, но Пейчинович стабильно выходит на поле. Защитнику в его 29 лет планировать завершение карьеры, пожалуй, рановато, а вот «Локомотиву» сейчас самое время подумать о продлении контракта с сербом — текущее соглашение рассчитано до лета.

6-е место. Огнен КОРОМАН.

Клуб: «Динамо» (Москва), «Крылья Советов», «Терек»

Годы: 2002−2013

Матчи/Голы: 103/17.

Чем запомнился.

Едва появившись в «Динамо», Короман влюбил в себя болельщиков яркой игрой на месте распасовщика, заслужив сравнения с Андреем Кобелевым. Довелось ему также забивать самостоятельно и за «Динамо», и за «Крылья», причем голы случались и красивыми.

Переход Коромана в самарский клуб вызвал раздражение у болельщиков москвичей. Последовала даже петиция на имя тогдашнего владельца клуба Алексея Федорычева с просьбой вернуть серба в «Динамо», но результата она не принесла. В «Крыльях» Короман не затерялся и поспособствовал завоеванию бронзы — наивысшему достижению волжан в чемпионатах России.

Огнен Короман: «Самара тогда вместе со “Спартаком” и “Локомотивом” была лучшей в стране. “Крылья Советов” играли в самый лучший и красивый футбол».

В 2005 году, по словам Коромана, в самарский клуб пришли люди, которые не хотели его там видеть.

Огнен Короман: «И вот эти новые люди говорят, что я хочу продать игру. Но это же ерунда. Все знали, что я честный игрок, я никогда не занимался подобными вещами. Ко мне подошли люди и предложили продать матч. Я подошел к Ткаченко и все рассказал. Он сказал: “Огнен, не нужно с ними договариваться”. Но я и не собирался».

Короману пришлось уйти из «Крыльев» в «Терек», но грозненцы вылетели в первый дивизион, и серб уехал из России. Его вояж по Европе и Азии длился шесть лет, после чего он вновь приехал в Самару.

Огенн Короман: «Рэднапп предупреждал перед моим отъездом из “Терека”, что в “Портсмуте” серьезная конкуренция и меня берут в качестве запасного игрока. Отдушиной было то, что я играл за сборную Сербии».

Второе пришествие в «Крылья» складывалось вроде бы удачно, но спираль судьбы завершила свой очередной виток: главным тренером «Крыльев» был назначен тот, с кем серба сравнивали в «Динамо». Игрок Короман тренера Кобелева не устроил, и 35-летнему сербу пришлось с футболом закончить.

Огнен Короман: «Кобелев говорил, что хочет купить вместо меня других игроков. Ну что я могу сказать? По-моему, Кобелев показал, какой он тренер. Результата команде он не принес».

5-е место. Саво МИЛОШЕВИЧ.

Клуб: «Рубин»

Годы: 2008

Матчи/Голы: 16/3

Титулы в российский период карьеры: чемпион России.

Чем запомнился.

Виктор Онопко: «Я удивлен известием о переходе Милошевича в “Рубин”, поскольку, по моим данным, он уже закончил с футболом».

К 2008 году Милошевич уже полгода сидел без клуба — в Европе интереса к нему не проявляли, а в Канаде, куда он ездил на переговоры с «Торонто», что-то не сложилось. Но мыслей о завершении карьеры у серба тогда не было: ему очень хотелось еще раз ощутить на груди приятную тяжесть золотой медали чемпиона.

Саво Милошевич: «Не называли ли меня друзья сумасшедшим? Они меня подбадривали — дескать, какой молодец, что едешь в Россию. Если бы меня называли сумасшедшим — это были бы не друзья».

Мнения о приезде в «Рубин» звезды «Сарагосы» времен рубежа веков были разными, но почти все сводились к одному: Милошевич приехал не только за деньгами.

Матея Кежман: «Милошевич в свои 34 забьет 15 — 20 голов в чемпионате России».

Ни 20, ни 15 мячей серб не забил, отличился всего три раза, но один из его голов стал историческим, поскольку принес казанцам первое в истории чемпионское звание.

Дальнейшая карьера.

По окончании победного сезона в «Рубине» Милошевич официально оставил большой спорт, сейчас у него своя футбольная академия.

4-е место. Зоран ТОШИЧ.

Клуб: ЦСКА

Годы: 2010- по настоящее время

Матчи/Голы: 226/46

Титулы в российский период карьеры: чемпион России (трижды), обладатель Кубка и Суперкубка России (по два раза).

Чем запомнился.

Леонид Слуцкий: «После тестов мы поняли: чтобы довести Зорана до предела, нужно заставить его бегать всю ночь. Тошич первый раз проходил с нами предсезонку — и его показатели, причем не только выносливости, но и уровня скоростных качеств, нас не просто удивили, а по-настоящему потрясли».

Тошич играет в ЦСКА уже шесть с половиной лет. Несмотря на большое количество травм, полузащитник меньше 20 матчей за сезон не проводил ни разу, он постоянный участник еврокубков, и не случалось еще в его армейской карьере ни одного безголевого чемпионата.

Леонид Слуцкий: «После каждого матча Тошичу откачивали жидкость из колена. У него повреждение хряща, он играл с болью».

Вечных серий не бывает, и вот в текущем сезоне Тошич сыграл 14 матчей и не забил ни одного мяча. Но завистникам руки потирать рано: чемпионат в самом разгаре, а уж мастерства и характера у Зорана всегда было в достатке.

Зоран Тошич: «Я привык играть через боль. Привык каждый матч немножко мучиться. Ничего страшного, уже не обращаю внимания на колено, бог с ним. Просто обидно, что вдобавок случаются мелкие травмы: голеностоп, мышцы…».

3-е место. Неманья ВИДИЧ.

Клуб: «Спартак»

Годы: 2004−2006

Матчи/голы: 41/4.

Чем запомнился.

Неманья Видич: «Я уверен, что вместе с московским клубом мы выйдем из кризиса, и я докажу это на деле».

Видич, за которым в Сербию семь раз летал бывший гендиректор клуба Юрий Первак, стал на тот момент самым дорогим защитником российского футбола (точная сумма трансфера, правда, не разглашалась). В «Спартаке» он провел только полтора сезона, но своей игрой изумил: защитник такого уровня был и остается большой редкостью. Помимо надежности, отметился еще и низким показателем предупреждений — всего 12 желтых карточек и ни одной красной, что для защитника можно считать отличным результатом.

Егор Титов: «Для меня сильнейший — наш Видич. Вот у кого не видно потолка! Он может выключить из игры любого нападающего. Но, чтобы Видич играл в полную силу, ему нужна экстремальная ситуация. Чем труднее соперник, тем лучше».

Авторитетов для серба на поле не существовало, были только назойливые соперники, которым нужно объяснить, кто в штрафной хозяин.

Дальнейшая карьера.

Из «Спартака» Видич перешел в «Манчестер Юнайтед’за 7 миллионов фунтов в январе 2006 года. В составе «красных дьяволов» Видич провел 300 матчей и забил 21 мяч, завоевав 15 трофеев, в том числе Кубок чемпионов.

Алекс Фергюсон: «Сколько вы можете назвать центральных защитников, которые действительно любят обороняться? Видичу это нравилось. Он обожал идти головой прямо в единоборства».

В 2014 году Неманья перешел в «Интер», но при Роберто Манчини потерял место в составе и в январе 2016 года завершил карьеру.

2-е место. Милош КРАСИЧ.

Клуб: ЦСКА

Годы: 2004−2010

Матчи/голы: 229/33

Титулы в российский период карьеры: чемпион России (дважды), обладатель Кубка России и Суперкубка России (по четыре раза), обладатель Кубка УЕФА.

Чем запомнился.

Валерий Газзаев: «Как Красич появился в ЦСКА? В “Войводине” мы просматривали совсем другого игрока. А приглянулся Милош — своей активностью. Навели справки. Оказалось, молодой, перспективный парень. Пригласили».

Красич в команде Газзаева был универсалом. Играл и под нападающими, и справа, и слева, меняясь флангами с Жирковым, везде чувствуя себя комфортно, раздавая передачи и забивая самостоятельно.

Милош Красич: «Именно благодаря ЦСКА я вырос в неплохого футболиста и смог попасть в «Ювентус».

Скромно так — «в неплохого футболиста»! Десять национальных трофеев плюс Кубок УЕФА! Среди легионеров по количеству российских регалий с Красичем могут поспорить только совершенно недосягаемый босниец Элвер Рахимич (18 титулов), да еще Вагнер Лав.

Дальнейшая карьера.

В 2010 году ЦСКА принял выгодное предложение «Ювентуса» — 15 миллионов евро (при том, что армейцы в свое время потратили на полузащитника чуть больше двух), и Красич переехал в Турин.

Между прочим, серб вполне мог бы обойти Вагнера Лав по количеству титулов, завоеванных в России: в феврале 2012 года его хотел приобрести «Зенит». Назывались даже предполагаемые суммы: клуб с берегов Невы якобы предлагал «Ювентусу» 9 миллионов евро, туринцы же хотели получить 14.

Но сам Красич решил не возвращаться в Россию, и в 2012 году перешел в «Фенербахче». Потом была аренда в «Бастию», и, наконец, гданьская «Лехия», где 32-летний Красич выступает и сейчас.

1-е место. Бранислав ИВАНОВИЧ.

Клуб: «Локомотив» (Москва)

Годы: 2006−2008

Матчи/Голы: 71/5

Титулы в российский период карьеры: обладатель Кубка России.