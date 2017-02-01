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1 февраля 2017, 16:02 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Иванович: Любил то время в России, над переходом в «Зенит» я долго не думал

Новичок «Зенита» защитник Бранислав Иванович, подписавший контракт с петербургской командой на 2,5 года, поделился эмоциями о своём возвращении в Россию.

Ранее сербский игрок выступал за «Локомотив».

«Я очень любил то время, когда играл в России. Всегда себя отлично здесь чувствовал, поэтому никогда не исключал возможности, что могу вернуться в российский футбол. С тех пор прошло 10 лет, многое изменилось, но я очень рад, что снова могу играть в России. Могу даже сказать, что немного скучал.

У меня было ещё одно предложение, но, когда появился вариант с “Зенитом”, я долго не думал. Да и не было особо много времени на раздумья. Поэтому я почти сразу же решил, что стоит переходить. “Зенит” был очень хорош ещё в те времена, когда я выступал за “Локомотив”. Играть с ним было тяжело. Сейчас этот клуб тоже очень силён.
Большого разговора с Мирчей Луческу не было. Через моего агента он сказал, что команде нужен игрок, у которого есть мотивация играть в России и побеждать. Сейчас у нас будет время познакомиться поближе.

Есть ли вероятность, что “Зенит” станет последним клубом в карьере? Когда футболисту 35−36, то всё зависит от его физического состояния. Я не знаю, как всё сложится, никогда не думал так далеко. Сейчас моя главная задача — показывать отличные результаты, выходя на каждый матч в “Зените”. Как долго ещё буду играть — зависит не от меня», — сказал Иванович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

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