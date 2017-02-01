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1 февраля 2017, 15:52 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» объявил о переходе Ивановича

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Защитник «Челси» Бранислав Иванович перешёл в «Зенит», сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Защитник Челси Бранислав Иванович перешёл в Зенит сообщает официальный сайт петербургского клуба. Увеличить
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Соглашение с Ивановичем рассчитано на 2,5 года с возможностью продления еще на один год.

Ранее в СМИ была информация, что в «Зените» 32-летний футболист будет зарабатывать € 3,2 млн в год.

В стане лондонского клуба серб играл с 2008 года, куда перешёл из московского «Локомотива». С 2008 года за 8,5 сезонов он сыграл в 377 матчах, забил 34 мяча, стал двукратным чемпионом Премьер-лиги, трехкратным обладателем Кубка Англии, обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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