«Зенит» объявил о переходе Ивановича
Защитник «Челси» Бранислав Иванович перешёл в «Зенит», сообщает официальный сайт петербургского клуба.
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Соглашение с Ивановичем рассчитано на 2,5 года с возможностью продления еще на один год.
Ранее в СМИ была информация, что в «Зените» 32-летний футболист будет зарабатывать € 3,2 млн в год.
В стане лондонского клуба серб играл с 2008 года, куда перешёл из московского «Локомотива». С 2008 года за 8,5 сезонов он сыграл в 377 матчах, забил 34 мяча, стал двукратным чемпионом
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