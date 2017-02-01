Факты об английской карьере Ивановича

Свои лучшие матчи в Лондоне Иванович провёл на позиции правого защитника, знакомой сербу по «Локомотиву», хотя в «Челси» его изначально видели центральным. Карьеру Бано решил случай — при Гусе Хиддинке сломался ведущий правый защитник Жозе Босингва, и вариантов, кроме как выпустить Ивановича, у Хиддинка не было. В первой игре на старой новой позиции в Лиге чемпионов Бранислав отплатил за доверие дублем «Ливерпулю».



В самом важном матче «Челси» за последние годы Бранислав Иванович не выходил. Финал Лиги чемпионов с «Баварией» он пропустил из-за лишней карточки, заработанной в Барселоне. «Это позор, что Бранислав пропускает финал», — говорил Джон Оби Микел, отмечая правила УЕФА, а сам Иванович плакал, понимая, что не сыграет в Мюнхене. Но всё сложилось как надо — «Челси» и без серба на невероятном везении и характере дотащил финал до победной серии пенальти, а Иванович стал героем другого еврокубкового решающего матча. Весной 2013-го Бано ударом головой на третьей компенсированной минуте вновь напомнил о проклятье Белы Гуттмана, похоронив «Бенфику».

Бранислав Иванович — редкий футболист, познавший укусы с разных сторон. В 2013-м Бано попал под горячую челюсть Луису Суаресу — дело было во время очередного стандарта, где Иванович толкался и цеплялся с Суаресом, что вывело уругвайца из себя. Спустя год Бранислав нашёл себе жертву и, как казалось по фотографиям, в заварушке укусил «ириску» Джеймса Маккарти. Правда, Ивановича в итоге оправдали.



Будучи в «Челси», Бранислав не забывал о «Локомотиве». Это он организовал трансфер в Черкизово Неманьи Пейчиновича. «Я говорил с Неманьей в сборной Сербии, — вспоминал Иванович. — Сказал ему, что для меня «Локомотив» был прекрасным клубом. Именно в Москве я вырос как игрок. Потому для карьеры Пейчиновича лучше, чтобы он перешёл в «Локомотив». Даже после отъезда из Черкизово Бано признавался, что болеет за «Локо».



Иванович покидает «Челси» во многом из-за последних полутора лет, которые получились смазанными. Упадок синих в прошлом сезоне совпал с провалом Ивановича — в первом же матче сезона-2015/16 в АПЛ Бано навозил Джефферсон Монтеро из «Суонси», после чего многие соперники стали искать бреши именно на правом фланге обороны «Челси». Добавили проблем травмы Ивановича — была травма плеча, были мышечные повреждения. В октябре 2015-го Гарри Реднапп написал в колонке в Sunday Evening Post, что болячки Ивановича должны пойти на пользу «Челси»: «Год назад он был, вероятно, лучшим правым защитником в Премьер-лиге, но вот уже давно он шокирует раз за разом. Возможно, ему будет хорошо на некоторое время пропасть из всеобщего внимания. Можно показать ему нарезки видео, где он занимает неудачную позицию или позволяет сопернику слишком легко входить в свою зону и наносить удар, но в конечном итоге важнее всего уверенность».

Цифры об Ивановиче

13 миллионов евро получил «Локомотив» за трансфер Ивановича в Лондон. Достойная плата за старания двухлетней давности: тогда Славолюб Муслин, возглавивший красно-зелёных, навёз в команду толпу непонятных легионеров во главе с Шакером Зуаги, Драманом Траоре, Амром Заки и Селсиньо. Из той толпы Иванович, задешево купленный у белградского ОФК, оказался единственным, кто оправдал своё появление в Черкизово.



253 дня пришлось продолжать Браниславу Ивановичу, чтобы дождаться первого матча за «Челси». Полгода при Аврааме Гранте можно было смело вычеркнуть, израильтянин считал, что Иванович после паузы в российском чемпионате растренирован, и не смог привести форму Бано к общему знаменателю. Сколари выпустил Бранислава на матч Кубка Лиги с «Портсмутом», и это стало первым шагом серба к основе «Челси».



9 трофеев Иванович завоевал в «Челси». Кубок чемпионов, Кубок УЕФА за победу в Лиге Европы, а также все трофеи английского футбола. Кубок Англии — трижды. Чемпионство в Премьер-лиге — дважды. А ещё в музее есть частичка «Локомотива, за победу в Кубке России.



22 гола забил Бранислав Иванович с сезона-2010/11. Среди защитников из ведущих лиг Европы всего трое поражали ворота чаще: Гонсало Родригес, Лейтон Бэйнс и Серхио Рамос.



44 минуты в составе «Челси» в АПЛ провёл Иванович после тактической перестройки Антонио Конте. С трансформацией схемы на 3−4−3 серб передвинулся из основы в глубокий запас, выходя лишь на концовки матчей, чтобы укрепить защиту и помочь по-итальянски защитить удобный счёт.



92 матча за сборную Сербии сыграл Иванович. Успел побывать и на южноафриканском чемпионате мира, где был болезненно похож на свою сборную — максимально собран и уверен в себе против Германии, слишком расслаблен в матчах с соперниками уровнем ниже.

Цитаты об Ивановиче

— Он чудесный футболист. Он будет играть в каждом матче, тренироваться каждый день, как последний. У него есть всё: власть, техника, желание забивать голы. Я бы не хотел играть против него, он крепок, как кирпич. (Фрэнк Лэмпард)



— Иванович — одно из лучших приобретений в истории «Челси». Он пришёл сразу после того, как я оставил клуб, и Иванович оставил здесь большой след. Он — хищное животное с большим сердцем. (Жозе Моуринью)



— Он очень решительный парень. Главное, что он делал, когда пришёл в «Челси» — продолжал тренироваться с правильным настроем. Я много раз видел его в России. Он очень решительный парень, и это приятно видеть. (Гус Хиддинк).

— Кто из игроков «Челси» мог бы поучаствовать в Олимпийских играх? В дзюдо я бы определил Бранислава Ивановича. Он крепкий. (Неманья Матич)



— Иванович — один из лучших центральных защитников в мире. Он надёжнее, чем Пепе. Он всегда спокоен, даже находясь под постоянным давлением. (Радомир Антич).