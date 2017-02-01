«Иванович — хищное животное». Цифры и факты о новичке «Зенита»
Бранислав Иванович официально оформил возвращение в
Премьер-Лигу — и это повод вспомнить, как он играл в другой Премьер-лиге, английской.
Факты об английской карьере Ивановича
Свои лучшие матчи в Лондоне Иванович провёл на позиции правого защитника, знакомой сербу по «Локомотиву», хотя в «Челси» его изначально видели центральным. Карьеру Бано решил случай — при Гусе Хиддинке сломался ведущий правый защитник Жозе Босингва, и вариантов, кроме как выпустить Ивановича, у Хиддинка не было. В первой игре на старой новой позиции в Лиге чемпионов Бранислав отплатил за доверие дублем «Ливерпулю».
В самом важном матче «Челси» за последние годы Бранислав Иванович не выходил. Финал Лиги чемпионов с «Баварией» он пропустил
Бранислав Иванович — редкий футболист, познавший укусы с разных сторон. В 2013-м Бано попал под горячую челюсть Луису Суаресу — дело было во время очередного стандарта, где Иванович толкался и цеплялся с Суаресом, что вывело уругвайца из себя. Спустя год Бранислав нашёл себе жертву и, как казалось по фотографиям, в заварушке укусил «ириску» Джеймса Маккарти. Правда, Ивановича в итоге оправдали.
Будучи в «Челси», Бранислав не забывал о «Локомотиве». Это он организовал трансфер в Черкизово Неманьи Пейчиновича. «Я говорил с Неманьей в сборной Сербии, — вспоминал Иванович. — Сказал ему, что для меня «Локомотив» был прекрасным клубом. Именно в Москве я вырос как игрок. Потому для карьеры Пейчиновича лучше, чтобы он перешёл в «Локомотив». Даже после отъезда из Черкизово Бано признавался, что болеет за «Локо».
Иванович покидает «Челси» во многом
Цифры об Ивановиче
13 миллионов евро получил «Локомотив» за трансфер Ивановича в Лондон. Достойная плата за старания двухлетней давности: тогда Славолюб Муслин, возглавивший
253 дня пришлось продолжать Браниславу Ивановичу, чтобы дождаться первого матча за «Челси». Полгода при Аврааме Гранте можно было смело вычеркнуть, израильтянин считал, что Иванович после паузы в российском чемпионате растренирован, и не смог привести форму Бано к общему знаменателю. Сколари выпустил Бранислава на матч Кубка Лиги с «Портсмутом», и это стало первым шагом серба к основе «Челси».
9 трофеев Иванович завоевал в «Челси». Кубок чемпионов, Кубок УЕФА за победу в Лиге Европы, а также все трофеи английского футбола. Кубок Англии — трижды. Чемпионство в
22 гола забил Бранислав Иванович с сезона-2010/11. Среди защитников из ведущих лиг Европы всего трое поражали ворота чаще: Гонсало Родригес, Лейтон Бэйнс и Серхио Рамос.
44 минуты в составе «Челси» в АПЛ провёл Иванович после тактической перестройки Антонио Конте. С трансформацией схемы на 3−4−3 серб передвинулся из основы в глубокий запас, выходя лишь на концовки матчей, чтобы укрепить защиту и помочь
92 матча за сборную Сербии сыграл Иванович. Успел побывать и на южноафриканском чемпионате мира, где был болезненно похож на свою сборную — максимально собран и уверен в себе против Германии, слишком расслаблен в матчах с соперниками уровнем ниже.
Цитаты об Ивановиче
— Он чудесный футболист. Он будет играть в каждом матче, тренироваться каждый день, как последний. У него есть всё: власть, техника, желание забивать голы. Я бы не хотел играть против него, он крепок, как кирпич. (Фрэнк Лэмпард)
— Иванович — одно из лучших приобретений в истории «Челси». Он пришёл сразу после того, как я оставил клуб, и Иванович оставил здесь большой след. Он — хищное животное с большим сердцем. (Жозе Моуринью)
— Он очень решительный парень. Главное, что он делал, когда пришёл в «Челси» — продолжал тренироваться с правильным настроем. Я много раз видел его в России. Он очень решительный парень, и это приятно видеть. (Гус Хиддинк).
— Кто из игроков «Челси» мог бы поучаствовать в Олимпийских играх? В дзюдо я бы определил Бранислава Ивановича. Он крепкий. (Неманья Матич)
— Иванович — один из лучших центральных защитников в мире. Он надёжнее, чем Пепе. Он всегда спокоен, даже находясь под постоянным давлением. (Радомир Антич).
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