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1 февраля 2017, 15:20 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ФК «Крылья Советов» подтвердил, что «Локомотив» может выкупить Маргасова за €250 тысяч

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. «Крылья Советов» и «Локомотив» имеют договоренность о выкупе у самарского футбольного клуба защитника Тимофея Маргасова за 250 тысяч евро. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров самарцев Дмитрий Шляхтин.

Ранее о готовящейся сделке сообщило издание «Спорт- Экспресс».

«У нас есть договоренность с “Локомотивом” о том, что мы продадим им Маргасова, если найдем ему замену. Работа ведется. Они могут выкупить его за 250 тысяч евро», — прокомментировал ситуацию Шляхтин.

Маргасов перешел в «Крылья» перед началом текущего сезона из «Ростова». В текущем сезоне 24-летний крайний защитник принял участие в 7 играх команды.

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