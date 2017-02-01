ФК «Крылья Советов» подтвердил, что «Локомотив» может выкупить Маргасова за €250 тысяч
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. «Крылья Советов» и «Локомотив» имеют договоренность о выкупе у самарского футбольного клуба защитника Тимофея Маргасова за 250 тысяч евро. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров самарцев Дмитрий Шляхтин.
Ранее о готовящейся сделке сообщило издание «Спорт- Экспресс».
«У нас есть договоренность с “Локомотивом” о том, что мы продадим им Маргасова, если найдем ему замену. Работа ведется. Они могут выкупить его за 250 тысяч евро», — прокомментировал ситуацию Шляхтин.
Маргасов перешел в «Крылья» перед началом текущего сезона из «Ростова». В текущем сезоне 24-летний крайний защитник принял участие в 7 играх команды.
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