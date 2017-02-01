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1 февраля 2017, 14:59 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Бонусы для Ивановича. Свежие трансферные новости и слухи

Обновлено: 15:20
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

Зарплата защитника Челси Бранислава Ивановича в Зените составит 3.2 миллиона евро в год. Увеличить
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СТАЛА ИЗВЕСТНА ЗАРПЛАТА ИВАНОВИЧА.

Зарплата защитника «Челси» Бранислава Ивановича в «Зените» составит 3.2 миллиона евро в год.

Об этом сообщает сербский сайт Mozzart Sport. Если футболист завоюет с питерцами какой-либо трофей, ему будут выплачено солидное денежное вознаграждение в виде бонусов.

Ожидается, что Иванович подпишет контракт с «Зенитом» по системе «2,5+1». «Челси» отпустит игрока обороны в Россию бесплатно.

Что касается других трансферов питерцев, то защитник Вукашин Йованович продолжит карьеру во Франции. «Бордо» объявил о переходе футболиста на правах аренды без права выкупа.

МАРГАСОВ ПЕРЕЙДЕТ В «ЛОКОМОТИВ».

Защитник «Крыльев Советов» Тимофей Маргасов в ближайшее время станет игроком «Локомотива», информирует «Чемпионат». Контракт с футболистом будет подписан на 3.5 года. Стоимость трансфера составит 250 тысяч евро.

Маргасов перешел в «Крылья» прошлым летом на правах свободного агента. До этого футболист выступал за «Енисей» и «Ростов».

Кроме этого, стало известно, что защитник Арсений Логашов покинет железнодорожников и продолжит карьеру в «Тосно». В клуб ФНЛ игрок перешел на правах свободного агента.

«АНЖИ» ЗАИНТЕРЕСОВАН В УСЛУГАХ ФОРВАРДА «ЗЕНИТА».

Нападающий «Зенита» Павел Долгов может продолжить карьеру в «Анжи», сообщает «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

По информации источника, махачкалинский клуб рассматривает возможность усиления состава 20-летним российским футболистом.

Долгов выступает за «Зенит» с 2013 года. Всего он провёл за команду восемь матчей в РФПЛ, а также одну встречу в групповом этапе Лиги чемпионов. В текущем сезоне Павел сыграл 23 матча за вторую команду петербуржцев в ФНЛ и забил четыре гола.

ИЗ «АНЖИ» В «УИГАН».

Полузащитник Габриэль Обертан расторг контракт с «Анжи» и стал игроком «Уигана». Об этом сообщил агент футболиста Джером Лансери.

— Рад объявить свой первый трансфер в Англии — Габриэль Обертан в «Уигане», — написал Лансери в своей твиттере.

Напомним, что из-за тяжелой финансовой ситуации «Анжи» кардинально меняется свой состав.

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