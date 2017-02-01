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1 февраля 2017, 14:44 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» после сбора в ОАЭ вернулся в Москву

После победного контрольного матча с «Копенгагеном» «Спартак» ночным рейсом из Абу-Даби вернулся в Москву, сообщает пресс-служба красно-белых.

Главный тренер команды Массимо Каррера дал футболистам три выходных дня. 4 февраля «Спартак» отправится в Испанию, где продолжит подготовку к весенней части сезона.

В Испании «Спартак» пробудет 14 дней. За это время, помимо тренировок и теоретических занятий, красно-белые проведут два спарринга. 10 февраля «Спартак» встретится с хорватским клубом «Осиек». Второй контрольный матч состоится 16 февраля. Соперник спартаковцев в нём определится позднее.

Спартак М
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