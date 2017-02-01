«Спартак» после сбора в ОАЭ вернулся в Москву
После победного контрольного матча с «Копенгагеном» «Спартак» ночным рейсом из
Абу-Даби вернулся в Москву, сообщает пресс-служба красно-белых.
Главный тренер команды Массимо Каррера дал футболистам три выходных дня. 4 февраля «Спартак» отправится в Испанию, где продолжит подготовку к весенней части сезона.
В Испании «Спартак» пробудет 14 дней. За это время, помимо тренировок и теоретических занятий,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter