«Спартак» после сбора в ОАЭ вернулся в Москву

Главный тренер команды Массимо Каррера дал футболистам три выходных дня. 4 февраля «Спартак» отправится в Испанию, где продолжит подготовку к весенней части сезона.



В Испании «Спартак» пробудет 14 дней. За это время, помимо тренировок и теоретических занятий, красно-белые проведут два спарринга. 10 февраля «Спартак» встретится с хорватским клубом «Осиек». Второй контрольный матч состоится 16 февраля. Соперник спартаковцев в нём определится позднее.