Новый вектор «Зенита». Зачем питерцам три состава

«Смена вектора» в российском футболе обычно происходит так: в директорат клуба заходят новые люди и под лозунги той или иной степени бодрости устраивают большую кадровую перезагрузку.



Толпа игроков на выход, толпа на вход — и поехали дальше. Навстречу новым перестройкам. Проходящим, как правило, под благовидным предлогом оптимизации бюджета и зачастую идущим в одном направлении — навстречу ФНЛ. «Оптимизацию», как водится, сопровождают финансовые издержки — на выходное пособие уволенным сотрудникам, подъёмные нанимаемым, комиссионные агентам и так далее. Как сказал бы Карлсон, «пустяки, дело-то житейское».



Большие клубы — с чемпионскими традициями, историей и армией болельщиков — из крайности в крайность бросаются реже. Но и их время от времени одолевает реформаторский зуд. Как пример — прошлогодний «Рубин» или нынешний «Зенит». Оба совершили резкий разворот в селекционной политике. Но если в первом случае хотя бы понятно, в какую сторону, то в комплектовании питерского клуба, как ни силюсь, признаков системности я пока не улавливаю.



Когда «Зенит» покупал Халка и Витселя, возмущение с восторгом в массах смешалось примерно в одинаковых пропорциях. Но тогда в действиях менеджмента клуба прослеживалась последовательность, логика. Ставка в селекции была сделана на дорогостоящих звёзд, и она себя в целом и общем оправдала.



Кто бы что ни говорил, колоритные пришельцы повысили интерес к «Зениту» в стране и мире и принесли клубу не только спортивную, но и какую-никакую экономическую выгоду. Совокупная продажная стоимость Халка и Витселя всего пять млн евро не дотянула до покупной (по официальной, на всякий случай уточню, версии). Но если принять во внимание доходы клуба от решающих голов-передач этих двух в Лиге чемпионов и продаж сувенирной продукции, эксперимент, наверное, можно признать успешным. Даже со сноской на внушительные зарплаты супергероев.



Отъезд Витселя вслед за бразильским приятелем в Китай положил конец «звёздному» периоду в истории «Зенита» и ознаменовал начало нового. Но какого? Допускаю, что определения ему даже в городе на Неве ещё не придумали. Возможно, некая единая концепция в голове у спортивного директора сформировалась — только человеку со стороны её постичь тяжело. После двух третей зимы трудно избавиться от ощущения, что «Зенит» берёт всё, что, извините, плохо лежит. Причём не только на международном рынке, где зимой перебирать особо не приходится, на внутреннем — тоже.

Таких массовых зимних закупок сине-бело-голубые ни при Спаллетти, ни при Виллаш-Боаше не совершали. После перевода чемпионата на осенне-весенние рельсы «Зенит», как правило, добирал в начале года двух-трёх новых людей. А тут их уже шесть.



Меньше всего вопросов вызывает кандидатура Эрнани. У Мирчи Луческу нюх на даровитых бразильцев, «Шахтёром» доказанный. С этой публикой румынский Мистер любит и умеет работать. Если одобрил (тем более — запросил) недешёвый по нынешним временам трансфер (8 млн), значит, видит парня в своей модели, возлагает серьёзные надежды.



Сложнее постичь целесообразность даже не одинарного — двойного трансфера из «Крыльев Советов», команды, недавно лежавшей на дне таблицы. Спору нет, по меркам Премьер-Лиги и Цаллагов, и Молло — качественные мастера. Разносторонние, достаточно опытные. Но как быть с пресловутой психологией победителей, необходимой кандидату в новые звёзды «Зенита»? Ибрагиму с Йоанном её просто негде было обрести. Не говоря уже о вратаре Лунёве с защитником Зуйковым. Один полгода назад в Премьер-Лигу зашёл, другой только мнётся на её пороге….

Возможно, я рассуждаю как дилетант, но объясните мне, чем пришлый новичок на лавке предпочтительнее доморощенного? А заодно ответьте на вопрос: для кого готовят кадры петербургские школы, прежде такие плодовитые? Если для «Зенита-2» и «молодёжки», тогда всё встанет на свои места. Но есть ощущение, что этот ответ — неверный. Или, смягчу, не совсем правильный.

В полной мере чемпионским менталитетом из зимних новобранцев «Зенита» обладает один-единственный человек — Бранислав Иванович. Соответствуют ли требованиям Лиги чемпионов остальные, до дебюта в этой самой Лиге чемпионов определить невозможно.



Параллельно с этим в полный рост встал другой вопрос: зачем «Зениту» столько народа? Если к участникам испанского сбора добавить А. Кержакова, Рязанцева, Файзулина и Ивановича, у Луческу не то что на два — на три состава людей наберётся! Явный перебор даже при самой интенсивной ротации. А это значит, что до конца февраля нас ожидает ещё масса интересных новостей под тегом «Зенит». Если до этого преобладали входящие трансферы, то теперь участятся исходящие — в России окно ещё месяц открыто, а состав даже у «Зенита» не резиновый.



Чемпионский ли — вот вопрос вопросов.