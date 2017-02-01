ПСВ и «Зенит» уже неделю не контактировали по трансферу Преппера

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«Зенит», по сообщениям голландских СМИ, предлагал за 25-летнего футболиста €14 млн, однако ПСВ отказался от сделки, потребовав за игрока не менее €20 млн. Главный тренер клуба Филипп Коку подчеркивал, что рассчитывает сохранить Преппера в команде. Сам полузащитник заявил, что готов обсудить условия контракта с «Зенитом», если клубы договорятся о сумме трансфера.

«На данный момент переговоры остановлены. В последний раз «Зенит» связывался с нами в прошлую среду — неделю назад, — прокомментировал ситуацию Слегерс. — сейчас сложно сказать, может ли он (Преппер — прим. ТАСС) перейти в «Зенит», потому что мы не знаем планов российского клуба. Это может произойти и зимой, а может в июне или июле, все зависит от «Зенита».

Преппер является воспитанником «Витесса», начал там профессиональную карьеру в 2009 году и выступал за команду до 2015 года (134 матча, 15 мячей). В составе ПСВ атакующий полузащитник провел 53 встречи, в которых отметился 15 голами. В составе сборной Нидерландов Преппер принял участие в четырех играх.