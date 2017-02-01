Максимов и Бурчану не сыграют против «Марибора» из-за микроповреждений
Футболисты Илья Максимов и Александр Бурчану не принимали участия в утренней тренировке тульского «Арсенала»
из-за микроповреждений, сообщает корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
В товарищеском матче против словенского «Марибора», который состоится сегодня на сборе в Турции, они также не сыграют.
Максимов, который выступает за «Арсенал» с сентября 2016 года, провёл в РФПЛ шесть матчей, отметившись одним голевым пасом.
Бурчану перешёл в «Арсенал» в январе нынешнего года на правах свободного агента.
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