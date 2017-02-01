Максимов и Бурчану не сыграют против «Марибора» из-за микроповреждений

В товарищеском матче против словенского «Марибора», который состоится сегодня на сборе в Турции, они также не сыграют.



Максимов, который выступает за «Арсенал» с сентября 2016 года, провёл в РФПЛ шесть матчей, отметившись одним голевым пасом.



Бурчану перешёл в «Арсенал» в январе нынешнего года на правах свободного агента.