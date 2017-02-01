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1 февраля 2017, 13:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Максимов и Бурчану не сыграют против «Марибора» из-за микроповреждений

Футболисты Илья Максимов и Александр Бурчану не принимали участия в утренней тренировке тульского «Арсенала» из-за микроповреждений, сообщает корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

В товарищеском матче против словенского «Марибора», который состоится сегодня на сборе в Турции, они также не сыграют.

Максимов, который выступает за «Арсенал» с сентября 2016 года, провёл в РФПЛ шесть матчей, отметившись одним голевым пасом.

Бурчану перешёл в «Арсенал» в январе нынешнего года на правах свободного агента.

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