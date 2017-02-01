Клуб: ФК «Анжи» не завершил трансферную кампанию, продолжает расставаться с игроками
МОСКВА, 1 фев —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. «Анжи» еще не завершил зимнюю трансферную кампанию и продолжает расставаться с футболистами, заявил агентству «Р-Спорт» руководитель пресс-службы махачкалинского клуба Айдемир Даганов.
В воскресенье «Анжи» объявил о переходе хавбека Габриэля Обертана в английский «Уиган», а защитник Дарко Лазич перешел в турецкий «Аланьяспор». В конце декабря стало известно, что новым владельцем махачкалинского клуба стал российский бизнесмен Осман Кадиев. Перед этим «Анжи» на своем официальном сайте объявил о внесении корректив в деятельность клуба и о продаже ведущих футболистов
«Трансферная кампания не окончена, пока мы продолжаем расставаться с игроками. Вчера ушли Обертан, Лазич и, возможно, это не последние изменения. Трансферное окно в России открыто, время есть, клуб работает над этим. С защитником Сергеем Брызгаловым пока идут переговоры, контракт не подписан, но надеемся, что в скором времени все разрешится», — сказал Даганов по телефону.
Нападающий Павел Яковлев, ранее разорвавший контракт с махачкалинцами, планировал перейти в самарские «Крылья Советов», но регламент Международной федерации футбола (ФИФА) не позволяет игроку в течение одного сезона выступать более чем за два клуба. Яковлев в нынешнем сезоне помимо «Анжи» провел девять матчей в ФНЛ за московский «Спартак-2».
«Что касается Яковлева, да, он вернулся в “Анжи”, поскольку его переход в “Крылья советов” был невозможен, он заигран за два клуба, так что он решил принять наши условия и вернуться. Контракт был заключен заново. В “Анжи”, как известно, в связи с оптимизацией идет сокращение зарплатного фонда, поэтому футболист пошел на заключение контракта на новых условиях и понижение зарплаты», — сообщил руководитель
«Анжи» после 17 туров занимает 11-е место в турнирной таблице Российской футбольной
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