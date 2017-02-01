С мистером Проппером веселее? Зачем голландец «Зениту»

Декабрь 2015 года. Лига чемпионов. Матч 6-го тура группового этапа ПСВ — ЦСКА. На 86-й минуте при счёте 1:1 команда из Эйндховена проводит атаку, Сергей Игнашевич выбивает мяч, который попадает в игрока ПСВ и вылетает за пределы штрафной. Подоспевший на подбор полузащитник хозяев Дэви Проппер мощно стреляет в правый от Игоря Акинфеева нижний угол — без шансов для голкипера.



Сентябрь 2016 года. Лига чемпионов. Матч 2-го тура группового этапа «Ростов» — ПСВ. На 14-й минуте при счёте 1:0 в пользу хозяев Люк де Йонг перед штрафной ростовчан делает скидку Пропперу, тот обрабатывает мяч грудью и вторым касанием бьёт по воротам Сослана Джанаева. Рикошет от защитника меняет траекторию полёта мяча, и чемпион Нидерландов отыгрывается.



Это первый и последний голы Проппера на главной европейской сцене. Собственно, других забитых мячей в Лиге чемпионов у потенциального новичка «Зенита» нет. Дэви огорчал только команды из РФПЛ. Словно сама судьба подталкивает 26-летнего полузащитника ПСВ к российскому футболу. Если петербургский клуб завершит до закрытия трансферного окна сделку по Дэви, то получит сильную фигуру в центр поля: с мистером Проппером форвардам сине-бело-голубых точно будет веселее атаковать.

Но вот получит ли? Бывший спортивный директор «Зенита» голландец Хенк ван Стее, при котором петербургский клуб начинал «вести» Проппера, опасается, что трансфер Дэви сорвётся, как произошло и летом прошлого года:



«Проппер находится вверху шорт-листа «Зенита», это мне известно. Полузащитник входит в тройку игроков, за которыми «Зенит» следит давно и желает их приобрести. Считаю предложение в 14 млн евро адекватным, но понимаю и ПСВ, который просит 20 млн евро. Я сомневаюсь, что «Зенит» пойдёт на условия клуба из Эйндховена. В России ещё месяц будет открыто зимнее окно, но не думаю, что петербуржцы будут продолжать переговоры весь февраль. После закрытия трансферного рынка в Европе цена на Проппера увеличится, так как ПСВ уже не сможет купить ему замену», — обрисовал ван Стее картину переговоров в интервью De Telegraaf.



Каких-то полтора года назад ПСВ купил Проппера у «Витесса» за 4,5 млн евро. Теперь чемпионы Нидерландов увеличили цену на полузащитника почти в пять раз! Рейтинг Дэви здорово поднял минувший сезон, в ходе которого он забил 10 голов и отдал 7 голевых передач в 33 матчах Эредивизии, выиграл с ПСВ золотые медали и сыграл с голландской командой в плей-офф Лиги чемпионов. Да ещё и в сборную страны пробился, которой на фоне шокирующих неудач требовалась свежая кровь. В отборочном цикле ЧМ-2018 он принимал участие в матчах со сборными Беларуси (4:1) и Франции (0:1).



Многие предполагали, что Проппер покинет ПСВ летом 2016-го, проведя всего лишь один сезон в клубе из Эйндховена. В частности, известный голландский тренер Ад Де Мос после матчей красно-белых с «Атлетико» восхищался Дэви и прогнозировал скорый трансфер:



«Игра полузащиты ПСВ с «Атлетико» стала настоящим откровением, особенно Проппера, — говорил де Мос. — Кажется, что этому парню всё даётся на поле легко, что он всегда на ход впереди других. Это очень умный футболист. Вспомните и его гол ЦСКА, который вывел команду в 1/8 финала Лиги чемпионов. Естественно, после таких вещей всё внимание сфокусировано на нём. Уверен, ПСВ будет сложно сохранить Проппера.



Тем не менее Дэви остался в Эйндховене, отказав среди прочих «Зениту». Он ждал приглашение от топ-клуба, однако тяжеловесы европейского футбола не спешили выкладывать 20 млн евро за игрока, чей опыт в Лиге чемпионов и сборной Нидерландов к 25 годам был невелик. Возможно, в ведущих чемпионатах Проппер и не засверкает, а вот для того, чтобы стать королём в РФПЛ, у него есть всё. Голландец обладает массой сильных качеств — это хорошая техника, выбор позиции, чтение игры, скорость принятия решений, поставленный удар и умение выдать точную передачу на любое расстояние. Этот полузащитник старается быстро работать с мячом: одно-два касание — и мяч уже у партнёра. Причём зачастую делает обостряющий пас вперёд. С другой стороны, некоторая поспешность в желании доставить мяч игрокам группы атаки кто-то отнесёт и к его недостаткам. Кому-то Проппер покажется флегматичным, а оттого пока ещё недостаточно стабильным футболистом. Например, в нынешнем сезоне у Дэви был отрезок в два с лишним месяца, когда он на протяжении 10 туров не совершал результативных действий.



Покупка Проппера создаст сумасшедшую конкуренцию среди игроков средней линии «Зенита». Дэви ведь можно использовать как в опорной зоне в паре с кем-то, кто достаточно хорош в отборе мяча, так и в качестве атакующего полузащитника. Его конкурентами будут одновременно Хави Гарсия, Эрнани, Виктор Жулиано, Артур Юсупов, Жозе Маурисио, Павел Могилевец и Ибрагим Цаллагов. Как видите, продажа в Китай Акселя Витселя не оставляет петербургскую команду с дырой на видном месте. Главному тренеру Мирче Луческу придётся серьёзно поломать голову над треугольником в центре.

Судя по матчам на сборах, Луческу в числе прочего активно работает над длинными переводами мяча — диагоналями из центра поля во фланги, быстрыми передачами к чужой штрафной из глубины. Румын хочет сделать игру «Зенита» в атаке более скоростной, разнообразной, непредсказуемой. Для этого, конечно, требуются центрхавы с нужными качествами. Новички Эрнани и Проппер как раз обладают хорошим пасом на солидное расстояние, да ещё и бьют здорово из-за штрафной, что тоже очень пригодится команде. Совсем не удивит, если Луческу планирует наигрывать трио Эрнани — Проппер — Жулиано, вот только из основы при таких раскладах выпадает Хави Гарсия. Испанец хорош в отборе, борьбе на «втором этаже», но слишком уж он узкопрофильный опорный полузащитник. Луческу, как кажется, хочет большего от игрока этого амплуа. Потеря капитанской повязки может стать первым тревожным звонком для Хави Гарсии. Правда, по некоторым данным, он один из самых высокооплачиваемых в рядах сине-бело-голубых. Очевидно, что на многих тренеров давят суммы зарплат формальных лидеров команд, когда они выбирают стартовый состав на игру.

Луческу сейчас продолжает строить шаг за шагом новый «Зенит». Меняет команду под свой футбол, делая всё от себя зависящее, чтобы болельщики забыли об отсутствии вчерашних звёзд — Халка, Витселя, Эсекьеля Гарая, травмированного Мигеля Данни. Дэви Проппер способен превратиться в одного из ключевых игроков в его системе.