С мистером Проппером веселее? Зачем голландец «Зениту»
Если Дэви Проппер перейдёт в «Зенит», то петербургская команда получит полузащитника, который разнообразит игру её средней линии.
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Декабрь 2015 года. Лига чемпионов. Матч 6-го тура группового этапа ПСВ — ЦСКА. На 86-й минуте при счёте 1:1 команда из Эйндховена проводит атаку, Сергей Игнашевич выбивает мяч, который попадает в игрока ПСВ и вылетает за пределы штрафной. Подоспевший на подбор полузащитник хозяев Дэви Проппер мощно стреляет в правый от Игоря Акинфеева нижний угол — без шансов для голкипера.
Сентябрь 2016 года. Лига чемпионов. Матч 2-го тура группового этапа «Ростов» — ПСВ. На 14-й минуте при счёте 1:0 в пользу хозяев Люк де Йонг перед штрафной ростовчан делает скидку Пропперу, тот обрабатывает мяч грудью и вторым касанием бьёт по воротам Сослана Джанаева. Рикошет от защитника меняет траекторию полёта мяча, и чемпион Нидерландов отыгрывается.
Это первый и последний голы Проппера на главной европейской сцене. Собственно, других забитых мячей в Лиге чемпионов у потенциального новичка «Зенита» нет. Дэви огорчал только команды из РФПЛ. Словно сама судьба подталкивает 26-летнего полузащитника ПСВ к российскому футболу. Если петербургский клуб завершит до закрытия трансферного окна сделку по Дэви, то получит сильную фигуру в центр поля: с мистером Проппером форвардам
Но вот получит ли? Бывший спортивный директор «Зенита» голландец Хенк ван Стее, при котором петербургский клуб начинал «вести» Проппера, опасается, что трансфер Дэви сорвётся, как произошло и летом прошлого года:
«Проппер находится вверху
Многие предполагали, что Проппер покинет ПСВ летом 2016-го, проведя всего лишь один сезон в клубе из Эйндховена. В частности, известный голландский тренер Ад Де Мос после матчей
«Игра полузащиты ПСВ с «Атлетико» стала настоящим откровением, особенно Проппера, — говорил де Мос. — Кажется, что этому парню всё даётся на поле легко, что он всегда на ход впереди других. Это очень умный футболист. Вспомните и его гол ЦСКА, который вывел команду в 1/8 финала Лиги чемпионов. Естественно, после таких вещей всё внимание сфокусировано на нём. Уверен, ПСВ будет сложно сохранить Проппера.
Тем не менее Дэви остался в Эйндховене, отказав среди прочих «Зениту». Он ждал приглашение от
Покупка Проппера создаст сумасшедшую конкуренцию среди игроков средней линии «Зенита». Дэви ведь можно использовать как в опорной зоне в паре с
Судя по матчам на сборах, Луческу в числе прочего активно работает над длинными переводами мяча — диагоналями из центра поля во фланги, быстрыми передачами к чужой штрафной из глубины. Румын хочет сделать игру «Зенита» в атаке более скоростной, разнообразной, непредсказуемой. Для этого, конечно, требуются центрхавы с нужными качествами. Новички Эрнани и Проппер как раз обладают хорошим пасом на солидное расстояние, да ещё и бьют здорово
Луческу сейчас продолжает строить шаг за шагом новый «Зенит». Меняет команду под свой футбол, делая всё от себя зависящее, чтобы болельщики забыли об отсутствии вчерашних звёзд — Халка, Витселя, Эсекьеля Гарая, травмированного Мигеля Данни. Дэви Проппер способен превратиться в одного из ключевых игроков в его системе.
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