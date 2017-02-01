Передача арены на Крестовском острове ФК «Зенит» будет завершена до 31 марта

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«Передача помещений и инженерной инфраструктуры стадиона на Крестовском острове футбольному клубу “Зенит” будет завершена до окончания адаптационных работ 31 марта 2017 года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Албина эту информацию подтвердили.

Ранее предполагалось, что стадион передадут управляющей компании до 25 января.

Строительство «Зенит-Арены» ведется с 2007 года. На объекте дважды менялся генподрядчик, а сроки сдачи переносились несколько раз. Объект был сдан в эксплуатацию 29 декабря 2016 года, однако некоторые работы продолжаются. Стоимость стадиона изначально составляла 6,7 млрд рублей, на конец января 2017 года, по данным властей Петербурга, она увеличилась до 41,7 млрд рублей.