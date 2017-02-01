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ДМИТРИЙ СЕЛЮК: «КАРРЕРА ЗАБРАЛ ИЗ “МИЛАНА” ОБУЗУ».

Агент Дмитрий Селюк отметил, что переход в «Милан» Луиза Адриану стал худшим трансфером Италии. По словам менеджера, Массимо Каррера забрал у итальянской команды обузу.

— Луиз Адриану — худший трансфер Италии, — заявил Селюк в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Человек, который за год не сыграл ни одного матча, на один, может быть, вышел. Мне понятна позиция тренера. Он сделал хорошее дело для «Милана», Галлиани и Берлускони — забрал обузу из клуба.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Луиз Адриану и Самедов заявлены за "Спартак" <a href="https://t.co/qJeKre13Tz">https://t.co/qJeKre13Tz</a> <a href="https://t.co/WEjYq2EOFz">pic.twitter.com/WEjYq2EOFz</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/826477710151135234">31 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Jean4. Все покажет время, кем он станет. Условным Барриосом или Веллитоном раннего разлива, посмотрим.

Shpasic. Адриано на полгода-то точно хватит — обычно по приезду все новички жгут.

DMisha4. Остается дождаться конца сезона и проверить, насколько адекватны комментарии Селюка.

«КРАСНОДАР» ГОТОВ РАСТРГНУТЬ КОНТРАКТ С АРИ.

Как стало известно «СЭ», «Краснодар» готов расстаться с нападающим Ари. Клуб даже рассматривает вариант расторжения контракта по обоюдному согласию. Причиной стало недовольство работой 31-летнего бразильца на сборах.

Главной проблемой может стать личный контракт нападающего, поскольку игрок не пойдет на понижение зарплаты. Однако на данный момент ни один клуб не готов предложить Ари те же условия, что и «Краснодар».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Ари, который никак не станет россиянином <a href="https://t.co/EBUEBGpcix">https://t.co/EBUEBGpcix</a> <a href="https://t.co/Xw5k1ANiTO">pic.twitter.com/Xw5k1ANiTO</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/826502834136965120">31 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Dzaga. Сейчас его Аджоев в Арсенал возьмет с повышением зарплаты.

shpasic. прямой путь в ЦСКА.

Rider_sp. дежавю прям.

ЛАСИНА ТРАОРЕ: «ОЧЕНЬ РАД ПЕРЕХОДУ В «СПОРТИНГ».

Нападающий «Монако» Ласина Траоре, выступающий на правах аренды за ЦСКА, может провести вторую часть сезона в хихонском «Спортинге», информирует ElDesmarque Sporting. Информацию о переходе подтвердил сам ивуариец, который в эти минуты заключает контракт с командой. По слухам, за аренду форварда «Спортинг» заплатит один миллион евро.

«Очень рад быть здесь», — сказал Траоре.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Озаглавил бы так. <br>"Легенда покинула ЦСКА ради нового вызова в "МЮ". <br>А одним словом - Селюк. <a href="https://t.co/BFNgO7xxt9">https://t.co/BFNgO7xxt9</a></p>— Сергей Егоров (@EgorovSA) <a href="https://twitter.com/EgorovSA/status/826514870807965696">31 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Траоре уходит из ЦСКА с высоко поднятой головой". Дмитрий Селюк. Интервью-"бомба"<a href="https://t.co/gdd3Tl82Jz">https://t.co/gdd3Tl82Jz</a> <a href="https://t.co/9p45H1rpdI">pic.twitter.com/9p45H1rpdI</a></p>— СЭ ЦСКА (@cska_se) <a href="https://twitter.com/cska_se/status/826515987428159490">31 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

эстонский армеец. То — что ушел — хорошо! То — что заиграет — плохо, почему в ЦСКА тогда «шланговал».

Armi. Больше всех рады болельщики ЦСКА!!!

Басист. Ну теперь-то точно без Джафара кранты.

«СПАРТАК» ПОБЕДИЛ «КОПЕНГАГЕН», ЛУИЗ АДРИАНУ СНОВА ЗАБИЛ.

«Спартак» в своем втором товарищеском матче в межсезонье на сборе в ОАЭ победил «Копенгаген» со счетом 2:1. В составе красно-белых с пенальти отличился новичок Луиз Адриану, для которого этот гол стал вторым в двух встречах. У «Копенгагена» забил Андреас Корнелиус. Победным для «Спартака» оказался автогол защитника датской команды Йореса Окоре, который неудачно подставил ногу после прострела нападающего москвичей Дениса Давыдова.

Напомним, что в первой встрече на сборе в ОАЭ подопечные Массимо Карреры разгромили «Жилину-2» со счетом 5:1.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Датская "точка" "Спартака". Все о матче с "Копенгагеном"<a href="https://t.co/qkJTmMV5f3">https://t.co/qkJTmMV5f3</a> <a href="https://t.co/VQb7BQDCzy">pic.twitter.com/VQb7BQDCzy</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/826465166955003905">31 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

shpasic. и это еще без Промеса!

Spetrov. Пенальти и автогол — техничная победа по очкам.

alex lav. Порадовали русский Месси и русский Пирло.