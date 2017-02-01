Болельщики: Кем станет Луиз Адриану — Барриосом или Веллитоном?
Уход Траоре из ЦСКА и высказывание агента Селюка о Луизе Адриану — самые обсуждаемые темы минувшего вторника.
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ДМИТРИЙ СЕЛЮК: «КАРРЕРА ЗАБРАЛ ИЗ “МИЛАНА” ОБУЗУ».
Агент Дмитрий Селюк отметил, что переход в «Милан» Луиза Адриану стал худшим трансфером Италии. По словам менеджера, Массимо Каррера забрал у итальянской команды обузу.
— Луиз Адриану — худший трансфер Италии, — заявил Селюк в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Человек, который за год не сыграл ни одного матча, на один, может быть, вышел. Мне понятна позиция тренера. Он сделал хорошее дело для «Милана», Галлиани и Берлускони — забрал обузу из клуба.
Jean4. Все покажет время, кем он станет. Условным Барриосом или Веллитоном раннего разлива, посмотрим.
Shpasic. Адриано на
DMisha4. Остается дождаться конца сезона и проверить, насколько адекватны комментарии Селюка.
«КРАСНОДАР» ГОТОВ РАСТРГНУТЬ КОНТРАКТ С АРИ.
Как стало известно «СЭ», «Краснодар» готов расстаться с нападающим Ари. Клуб даже рассматривает вариант расторжения контракта по обоюдному согласию. Причиной стало недовольство работой 31-летнего бразильца на сборах.
Главной проблемой может стать личный контракт нападающего, поскольку игрок не пойдет на понижение зарплаты. Однако на данный момент ни один клуб не готов предложить Ари те же условия, что и «Краснодар».
Dzaga. Сейчас его Аджоев в Арсенал возьмет с повышением зарплаты.
shpasic. прямой путь в ЦСКА.
Rider_sp. дежавю прям.
ЛАСИНА ТРАОРЕ: «ОЧЕНЬ РАД ПЕРЕХОДУ В «СПОРТИНГ».
Нападающий «Монако» Ласина Траоре, выступающий на правах аренды за ЦСКА, может провести вторую часть сезона в хихонском «Спортинге», информирует ElDesmarque Sporting. Информацию о переходе подтвердил сам ивуариец, который в эти минуты заключает контракт с командой. По слухам, за аренду форварда «Спортинг» заплатит один миллион евро.
«Очень рад быть здесь», — сказал Траоре.
эстонский армеец. То — что ушел — хорошо! То — что заиграет — плохо, почему в ЦСКА тогда «шланговал».
Armi. Больше всех рады болельщики ЦСКА!!!
Басист. Ну
«СПАРТАК» ПОБЕДИЛ «КОПЕНГАГЕН», ЛУИЗ АДРИАНУ СНОВА ЗАБИЛ.
«Спартак» в своем втором товарищеском матче в межсезонье на сборе в ОАЭ победил «Копенгаген» со счетом 2:1. В составе
Напомним, что в первой встрече на сборе в ОАЭ подопечные Массимо Карреры разгромили «Жилину-2» со счетом 5:1.
shpasic. и это еще без Промеса!
Spetrov. Пенальти и автогол — техничная победа по очкам.
alex lav. Порадовали русский Месси и русский Пирло.
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