Кто лучше готовит — Каррера или Луческу?
Игровая практика лидеров чемпионата России — «Спартака» и «Зенита» этой зимой несопоставима: вчера
красно-белые провели второй матч этой зимой, а сегодня сине-бело-голубые сыграют уже девятый.
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Видимо, что-то случилось...
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Неужели Массимо Каррера
Вчера «Спартак» на сборе в Дубае провел контрольный матч с датским «Копенгагеном». Сегодня в Аликанте встретится с северянами и «Зенит» — против него испытает себя норвежский «Одд». Смысл этого сопоставления, однако, не в калибре соперников, один из которых регулярно участвует в Лиге чемпионов, а о другом почти ничего не известно. Дело в том, что для «Спартака» эта игра стала второй в ходе зимовья-2017, тогда как для «Зенита» — уже девятой. Более того, на всю «предсезонку» (теперь ее можно называть именно так, поскольку следующий чемпионат, судя по проекту календаря, обнародованного на днях, начнется практически без подготовки) спартаковцы наметили всего лишь 6 спаррингов, тогда как зенитовцы, у которых
Налицо два полярно различных подхода. Означает ли это, что
Вообще практика последних лет показывает: чем меньше матчей в межсезонье, тем слабее окажутся турнирные показатели. Сам «Спартак» не далее как три года назад, уйдя на перерыв в числе лидеров, сыграл за зиму только 6 матчей, тогда как все прочие претенденты на высокие места — около десятка и даже более. Весна у
Избыток матчей, впрочем, тоже ни к чему. Пресловутые «около десятка», а точнее, от 8 до 11 — самый оптимальный вариант, позволяющий, как подтверждают наблюдения, сбалансировать тренировочный процесс, не переутомляя игроков нудной потогонной работой, напоминая им, как выглядят соперники, и в то же время не давая «объесться» футболом. Бывали случаи, когда команда проводила 13 — 15 игр в межсезонье — а когда начинался чемпионат, ее уже натурально тошнило от мяча. Излишество — точно такая же крайность, как и дефицит.
Мирча Луческу с «Шахтером» всегда много играл на предсезонке. Иначе, впрочем, и быть не могло — бразильцы под гнетом монотонных занятий просто взвыли бы и команда пошла вразнос. В «Зените» такая манера тоже предпочтительна: новобранцев у петербуржцев немного, футболисты все бывалые, через игры они скорее наберут форму и восстановят навыки, чем в методической работе, да и адептом «физо» румынский специалист никогда не слыл. Короче говоря, подготовительная концепция Луческу традиционна.
Другое дело — Каррера, профессиональный «функциональщик», да еще и впервые в жизни самолично руководящий работой в межсезонье. Вполне естественно, что основой командных успехов он считает крепкий физический фундамент и идеальную тактическую выучку — итальянец,
Думаю, впрочем, что шесть матчей в списке спаррингов «Спартака» — это не окончательный расклад. В начале предсезонки их вообще числилось пять, еще один добавился буквально на днях. Таким же макаром туда — ближе к концу февраля — впишут еще
К ПЕРВОМУ МАТЧУ «СПАРТАКА» НА СБОРАХ «ЗЕНИТ» ПРОВЕЛ УЖЕ 8 ИГР.
Если «Зенит» приступил к работе на сборах в Дубае 12 января, то спартаковцы отправились в ОАЭ на неделю позже. Подопечные Луческу за это время сыграли восемь матчей, где пять раз брали верх.
Евгений ЗЫРЯНКИН.
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