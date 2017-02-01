Вадим Евсеев покинул «Амкар» и возглавит клуб ПФЛ «Текстильщик»
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Помощник главного тренера клуба Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) «Амкар» Вадим Евсеев покинул пермскую команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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«После возвращения с турецкого сбора тренерский штаб “Амкара” покинул Вадим Евсеев, — говорится в сообщении. — Он принял предложение возглавить клуб Профессиональной футбольной лиги “Текстильщик” (Иваново)».
Евсееву вошел в тренерский штаб «Амкара» под руководством Гаджи Гаджиева в январе 2015 года. В 2013—2014 гг. он уже работал в ивановском «Текстильщике» старшим тренером, когда команду возглавлял Дмитрий Парфенов.
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