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1 февраля 2017, 1:20 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Трансферы февраля. Русский фокус

С сегодняшнего дня клубы РФПЛ начали пользоваться своей традиционной ежегодной привилегией — дополнительным трансферным месяцем. Дозаявочный период в России заканчивается только 24 февраля.

С сегодняшнего дня клубы <span class=error>РФПЛ</span> начали пользоваться своей традиционной ежегодной привилегией. Увеличить
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Футбольные зимы в России, в отличие от природных, настолько мягкие, что «окна» не закрываются до весны. Трансферные, разумеется. Никакого вреда от этого нет и быть не может — наоборот, сплошная оздоровительная польза. Клубы, не успевшие залатать кадровые бреши, имеют возможность через эту форточку, которая размером гораздо шире, чем лазейка в дежурной аптеке, прикупить или арендовать подходящих футболистов. Те, у кого скопился людской переизбыток, великодушно уступают лишних тем, у кого дефицит. А поскольку портал Европа — Россия с 1 февраля работает только в одну сторону, нашу, игроки из европейских клубов, кому совсем невмоготу и хочется уйти, иного выбора, кроме как РФПЛ, практически не имеют: в другие приличные лиги раньше лета на работу не возьмут.

Судьбоносных переходов в феврале, само собой, почти не бывает. Участники еврокубков стреножены регламентом УЕФА и все важные приобретения вынуждены датировать январем — иначе новобранцев не разрешат заявить на плей-офф. А за рубежом все трансферные дела и делишки ограничены первым месяцем года, серьезные вопросы там стараются решать в створках общепринятого «окна», потом уже занимаются перспективными разработками и на «оперативку» отвлекаются с трудом. Приходится под них подстраиваться. Да и не пристало как-то солидным клубам комплектоваться аврально, на флажке — весенний состав нужно определять как можно раньше. Оттого и вдувает западный ветер в форточку премьер-лиги лишь тех, кого даром готовы отдать. Или когда от предложения невозможно отказаться.

Иногда, надо сказать, ставка срабатывает. Именно в феврале возникли в «Тереке» Рыбус, Коморовски, Кану, Мбенг — и доставили Грозному немало радостей. Через февральскую щель пробрались в Россию Каборе и Шандау, и тоже помогли, причем не только «Кубани». В феврале ЦСКА первый раз призвал Оланаре, а «Амкар» усилился Вавжиняком и Якубко. «Анжи» фрахтовал в форточном месяце Самбу и Спахича. Даже Перейра был куплен «Краснодаром» у «Лануса» в феврале. Тоже ведь лыко в строку.

Ни одной звезды международного масштаба в этом фамильном ряду не названо — однако про каждого можно рассказать много хорошего. Так что никакой февраль не лютый — вполне приятный урожайный месяц.

Осечки тоже случались, куда ж без них. Так и не заблистал в «Рубине» идеальный, казалось, джокер Девич; тускловато смотрелся в Самаре Глеб; очень нелепым получилось явление в «Спартак» Эберта. Грустным ежиком вышел из лондонского тумана в феврале 2012 года Аршавин — и стал в «Зените» тенью собственной тени. Обратили внимание? Здесь имена позвончее, чем вышеназванные. А эффект — прямо противоположный. Что лишний раз подтверждает правило: хорошими игроками в феврале не разбрасываются, если они по-прежнему хорошие.

Февральская деятельность заодно позволяет понаблюдать, просчитывает клуб перспективу развития или печется только о сиюминутном результате. Если предположить, что «Зенит», когда часы пробьют 12 ударов, еще не успеет договориться с ПСВ насчет Преппера, но продолжит и доведет в феврале до конца эту затею, уже лишившись возможности задействовать голландца в Лиге Европы — значит, его берут с дальним прицелом, всерьез и надолго, и может быть даже, с его непосредственным участием будут обновлять «Зенит» в ближайшие год-два. А сложат петербуржцы руки, уберут папку с «делом Преппера» в стол до лета, — значит, нет и не было у них стратегии, и все это типичная коммерция. Впрочем, в последнее время «Зенит» все реже можно в этом заподозрить — клуб стал работать очень профессионально. Уверен, и от Преппера не отступится.

В целом же, сличая состоявшиеся и вероятные трансферы по каждому клубу премьер-лиги, нетрудно заметить, что все сильные клубы основную, если вообще не всю, работу на этой ниве уже проделали. На февраль уповают только горемыка «Томь», которой надо собирать новую команду, да расшатанный «Локомотив». Если железнодорожники все-таки не удержат Миранчука и уступят спор за Панченко, в атаке у них натурально некому будет играть. Впрочем, драматизировать ситуацию преждевременно. В мире еще немало никому неведомых, но мечтающих о славе Мбенгов и Оланаре. Надо лишь вовремя их заметить и подсуетиться. В конце концов, в ФНЛ набирает форму давно знакомый Юрию Семину известный форвард киевского «Динамо». А Семин умеет удивлять.
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