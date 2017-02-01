Трансферы февраля. Русский фокус

Футбольные зимы в России, в отличие от природных, настолько мягкие, что «окна» не закрываются до весны. Трансферные, разумеется. Никакого вреда от этого нет и быть не может — наоборот, сплошная оздоровительная польза. Клубы, не успевшие залатать кадровые бреши, имеют возможность через эту форточку, которая размером гораздо шире, чем лазейка в дежурной аптеке, прикупить или арендовать подходящих футболистов. Те, у кого скопился людской переизбыток, великодушно уступают лишних тем, у кого дефицит. А поскольку портал Европа — Россия с 1 февраля работает только в одну сторону, нашу, игроки из европейских клубов, кому совсем невмоготу и хочется уйти, иного выбора, кроме как РФПЛ, практически не имеют: в другие приличные лиги раньше лета на работу не возьмут.

Судьбоносных переходов в феврале, само собой, почти не бывает. Участники еврокубков стреножены регламентом УЕФА и все важные приобретения вынуждены датировать январем — иначе новобранцев не разрешат заявить на плей-офф. А за рубежом все трансферные дела и делишки ограничены первым месяцем года, серьезные вопросы там стараются решать в створках общепринятого «окна», потом уже занимаются перспективными разработками и на «оперативку» отвлекаются с трудом. Приходится под них подстраиваться. Да и не пристало как-то солидным клубам комплектоваться аврально, на флажке — весенний состав нужно определять как можно раньше. Оттого и вдувает западный ветер в форточку премьер-лиги лишь тех, кого даром готовы отдать. Или когда от предложения невозможно отказаться.

Иногда, надо сказать, ставка срабатывает. Именно в феврале возникли в «Тереке» Рыбус, Коморовски, Кану, Мбенг — и доставили Грозному немало радостей. Через февральскую щель пробрались в Россию Каборе и Шандау, и тоже помогли, причем не только «Кубани». В феврале ЦСКА первый раз призвал Оланаре, а «Амкар» усилился Вавжиняком и Якубко. «Анжи» фрахтовал в форточном месяце Самбу и Спахича. Даже Перейра был куплен «Краснодаром» у «Лануса» в феврале. Тоже ведь лыко в строку.

Ни одной звезды международного масштаба в этом фамильном ряду не названо — однако про каждого можно рассказать много хорошего. Так что никакой февраль не лютый — вполне приятный урожайный месяц.

Осечки тоже случались, куда ж без них. Так и не заблистал в «Рубине» идеальный, казалось, джокер Девич; тускловато смотрелся в Самаре Глеб; очень нелепым получилось явление в «Спартак» Эберта. Грустным ежиком вышел из лондонского тумана в феврале 2012 года Аршавин — и стал в «Зените» тенью собственной тени. Обратили внимание? Здесь имена позвончее, чем вышеназванные. А эффект — прямо противоположный. Что лишний раз подтверждает правило: хорошими игроками в феврале не разбрасываются, если они по-прежнему хорошие.

Февральская деятельность заодно позволяет понаблюдать, просчитывает клуб перспективу развития или печется только о сиюминутном результате. Если предположить, что «Зенит», когда часы пробьют 12 ударов, еще не успеет договориться с ПСВ насчет Преппера, но продолжит и доведет в феврале до конца эту затею, уже лишившись возможности задействовать голландца в Лиге Европы — значит, его берут с дальним прицелом, всерьез и надолго, и может быть даже, с его непосредственным участием будут обновлять «Зенит» в ближайшие год-два. А сложат петербуржцы руки, уберут папку с «делом Преппера» в стол до лета, — значит, нет и не было у них стратегии, и все это типичная коммерция. Впрочем, в последнее время «Зенит» все реже можно в этом заподозрить — клуб стал работать очень профессионально. Уверен, и от Преппера не отступится.