Каррера: На сборе в ОАЭ был полуотпуск, а в Испании уже будем готовиться к РФПЛ

«Побеждать всегда приятно. Ребята выполнили то, чего я от них ожидал. Сегодня мы встречались с более готовой командой. По сравнению с предыдущим соперником, “Жилиной”, “Копенгаген” выше уровнем. Работать в ОАЭ было удобно, так как сопутствовало хорошее поле и погода.



На следующем сборе в Испании будем работать над скоростью и интенсивностью, а также над тактическими действиями. Сбор будет очень серьёзным. Здесь, можно сказать, был полуотпуск, а в Испании уже будем непосредственно готовиться к чемпионату», — сказал Каррера в интервью пресс-службе клуба.