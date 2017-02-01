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1 февраля 2017, 0:16 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Каррера: На сборе в ОАЭ был полуотпуск, а в Испании уже будем готовиться к РФПЛ

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвёл итоги товарищеского матча с «Копенгагеном» (2:1), а также всего сбора в ОАЭ, отметив, что на следующем этапе подготовке в Испании с 1 по 12 февраля команде предстоит работать ещё больше.

«Побеждать всегда приятно. Ребята выполнили то, чего я от них ожидал. Сегодня мы встречались с более готовой командой. По сравнению с предыдущим соперником, “Жилиной”, “Копенгаген” выше уровнем. Работать в ОАЭ было удобно, так как сопутствовало хорошее поле и погода.

На следующем сборе в Испании будем работать над скоростью и интенсивностью, а также над тактическими действиями. Сбор будет очень серьёзным. Здесь, можно сказать, был полуотпуск, а в Испании уже будем непосредственно готовиться к чемпионату», — сказал Каррера в интервью пресс-службе клуба.

Спартак М
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