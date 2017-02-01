Кухарчик не перейдет в «Локо», Маргасов обойдется клубу в 250 тысяч евро
Трансфер 25-летнего нападающего «Легии» Михала Кухарчика в «Локомотив» сорвался.
Ранее польский портал przegladsportowy.pl сообщал о том, что переход игрока обойдется железнодорожникам в 1,4 миллиона евро.
Вероятность же другого трансфера, защитника «Крыльев Советов» Тимофея Маргасова, весьма велика — у игрока летом заканчивается контракт с самарцами. Сумма трансфера составит 250 тысяч евро — такая сумма прописана в договоре футболиста.
Маргасов пришел в самарский клуб прошлым летом на правах свободного агента, и в осенней части сезона провел за самарцев 5 матчей в чемпионате. (Сергей ЕГОРОВ).
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