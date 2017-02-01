Кухарчик не перейдет в «Локо», Маргасов обойдется клубу в 250 тысяч евро

Ранее польский портал przegladsportowy.pl сообщал о том, что переход игрока обойдется железнодорожникам в 1,4 миллиона евро.

Вероятность же другого трансфера, защитника «Крыльев Советов» Тимофея Маргасова, весьма велика — у игрока летом заканчивается контракт с самарцами. Сумма трансфера составит 250 тысяч евро — такая сумма прописана в договоре футболиста.

Маргасов пришел в самарский клуб прошлым летом на правах свободного агента, и в осенней части сезона провел за самарцев 5 матчей в чемпионате. (Сергей ЕГОРОВ).