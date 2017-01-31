Витиньо и Тошич вернутся в общую группу ЦСКА в начале третьего сбора

«Аарон Оланаре и Василий Березуцкий со вчерашнего дня занимаются в общей группе, пока — с некоторыми ограничениями в аэробной работе на второй тренировке.



Появление в общей группе Витиньо и Зорана Тошича, восстанавливающихся после воспаления сухожилия и повреждения правой икроножной мышцы соответственно, ожидается ориентировочно в начале третьего сбора, а Бибраса Натхо (травма левого голеностопного сустава) — к концу второй недели третьего сбора. Сроки окончательного возвращения в строй Игоря Акинфеева станут известны после второго перерыва между сборами», — информирует сайт ЦСКА.