Источник: Колкер будет зарабатывать в «Локомотиве» почти £ 1 млн
Защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер близок к переходу в «Локомотив».
По информации Mirror, защитник уже прошёл медосмотр и будет зарабатывать в московском клубе почти £ 1 млн (около € 1,16 млн).
25-летний англичанин не выходил на поле с октября прошлого года
В «КПР» Колкер играет с 2014 года, куда перебрался из «Кардиффа». Контракт с «рейнджерами» действует до лета 2018 года.
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