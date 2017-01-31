Источник: Колкер будет зарабатывать в «Локомотиве» почти £ 1 млн

По информации Mirror, защитник уже прошёл медосмотр и будет зарабатывать в московском клубе почти £ 1 млн (около € 1,16 млн).



25-летний англичанин не выходил на поле с октября прошлого года из-за травмы бедра и до сих пор восстанавливается. Британские СМИ ранее отметили, что к марту, когда в РФПЛ возобновится сезон, Колкер может залечить повреждение и набрать форму.



В «КПР» Колкер играет с 2014 года, куда перебрался из «Кардиффа». Контракт с «рейнджерами» действует до лета 2018 года.