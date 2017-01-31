Геркус: «Локомотив» продолжает искать ещё одного сильного нападающего

«Мы продолжаем искать ещё одного сильного центрального нападающего. Панченко? Вокруг Кирилла непростая ситуация, и мы следим за ней. Больше ничего сказать не смогу. Давайте пока оставим завесу тайны не открытой.



Фарфан не так долго был без игровой практики, выступал минувшей осенью. Свой предыдущий клуб он покинул не по игровым причинам, там были разногласия в его контракте. Произошло всё быстро. Не секрет, что мы искали усиление на правый фланг, поскольку ушёл Самедов. Рады, что Джеф согласился присоединиться к нашей команде, и уверены, что он покажет качественный футбол уже в ближайших матчах. А вообще это универсальный футболист, способный играть справа, слева, в центре нападения или в оттяжке. Он опытный и мастеровитый игрок, много забивающий», — сказал Геркус в эфире телепередачи «Переходный период».