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31 января 2017, 23:39 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Карпова и Щербакова извинились за мат и неприличный жест в адрес «Спартака»

Известные футболистки Надежда Карпова и Елизавета Щербакова извинились за нецензурный прямой эфир, который они провели минувшей ночью.

«Пожалуйста, извините за этот мусор. Такого больше не повторится!» — написали Карпова и Щербакова в «Инстаграме».

Во время общения с болельщиками кандидатки в сборную России часто употребляли нецензурные слова, а Щербакова показала средний палец, когда её спросили о том, является ли «Спартак» чемпионом. На текущий момент красно-белые занимают первое место в турнирной таблице РФПЛ.

Спартак М
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