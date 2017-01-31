Карпова и Щербакова извинились за мат и неприличный жест в адрес «Спартака»
Известные футболистки Надежда Карпова и Елизавета Щербакова извинились за нецензурный прямой эфир, который они провели минувшей ночью.
«Пожалуйста, извините за этот мусор. Такого больше не повторится!» — написали Карпова и Щербакова в «Инстаграме».
Во время общения с болельщиками кандидатки в сборную России часто употребляли нецензурные слова, а Щербакова показала средний палец, когда её спросили о том, является ли «Спартак» чемпионом. На текущий момент
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