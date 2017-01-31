Карпова и Щербакова извинились за мат и неприличный жест в адрес «Спартака»

«Пожалуйста, извините за этот мусор. Такого больше не повторится!» — написали Карпова и Щербакова в «Инстаграме».



Во время общения с болельщиками кандидатки в сборную России часто употребляли нецензурные слова, а Щербакова показала средний палец, когда её спросили о том, является ли «Спартак» чемпионом. На текущий момент красно-белые занимают первое место в турнирной таблице РФПЛ.