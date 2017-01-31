Источник: «Бешикташ» отказался продавать защитника Милошевича в «Локомотив»

По информации источника, недавно московский клуб пытался приобрести 25-летнего шведа, однако «Бешикташ» отказался отпускать его в Россию, посчитав, что футболисту лучше остаться в чемпионате Германии.



В нынешнем сезоне немецкой Бундеслигеи Милошевич провёл за «Дармштадт» 15 матчей (все — в основе).