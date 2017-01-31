Источник: «Бешикташ» отказался продавать защитника Милошевича в «Локомотив»
Защитник «Бешикташа» Александр Милошевич, который выступает на правах аренды в немецком клубе «Дармштадт 98», мог в нынешнее трансферное окно перейти в «Локомотив», сообщает Expressen.
По информации источника, недавно московский клуб пытался приобрести 25-летнего шведа, однако «Бешикташ» отказался отпускать его в Россию, посчитав, что футболисту лучше остаться в чемпионате Германии.
В нынешнем сезоне немецкой Бундеслигеи Милошевич провёл за «Дармштадт» 15 матчей (все — в основе).
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