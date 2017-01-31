Ари, который никак не станет россиянином

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Впрочем, агент футболиста Оливер Кабрера заявил ТАСС, что все это только слухи.

Если «слухи» обернутся былью и Ари покинет «быков», это будет означать, что судьба установила ему в России временной предел — три с половиной года в клубе. Именно столько бразильский нападающий пробыл и в «Спартаке», и пока что в «Краснодаре».

Более того, выступая за эти команды, он добился схожих показателей: 29 голов в 113 матчах за красно-белых, 34 гола в 114 играх за южан; серебро чемпионата-2011/12 с москвичами, бронза в сезоне-2014/15 плюс включение в составляемый РФС список 33 лучших футболистов первенства с кубанцами.

Суммарно Ари провел, таким образом, в РФПЛ семь лет без перерыва, и давно перевыполнил требования ценза оседлости, введенного для иностранцев, которые не заиграны за национальные сборные и желают сменить футбольное гражданство.

Сам южноамериканец говорил на этот счет осенью 2015 года, что ждет ответа от российских властей и рассчитывает вот-вот получить паспорт. Потом сообщил журналистам, что это Фабио Капелло предложил ему получить российское гражданство (хотя вернее сказать, посоветовал), что он подписал кое-какие документы, но, мол, после ухода итальянца с поста главного тренера сборной процесс остановился.

В самом деле, ни Леонид Слуцкий, ни Станислав Черчесов не проявляли заинтересованности в уже немолодом бразильце, которому на момент проведения ЧМ-2018 будет 32 с половиной года. В атаке у сборной были и есть Дзюба и Кокорин, в последние два сезона резко поднялся Смолов. Хотя никто не знает, как сложатся обстоятельства. Бразилец, способный действовать и в центре, и на фланге, возможно, и пригодился бы.

Вместе с тем думается, что россиянином Ари мог стать уже давно, поскольку в декабре 2014 года женился на уроженке Самары Наталье Грызловой. Но то ли он не выказывал настойчивости, потому что без футбольных перспектив ему это просто не нужно, то ли ждал, когда вопрос решится как бы сам собой постановлением сверху. Если же идти обычным путем, то ведь предложат отказаться от бразильского гражданства.

В общем, вопрос сложный и тонкий во всех отношениях. Несомненно, однако, что футболисту из российский премьер-лиги при лимите на легионеров, который к тому же оказывает давление на «Краснодар», не помешал бы паспорт с двуглавым орлом.

Комментировать информацию (или слухи) о нерадивом отношении игрока к тренировочному процессу, не зная существа дела, неправильно. Можно лишь напомнить, что из «Спартака» Ари ушел из-за разногласий по финансовым условиям. Бразилец, добивавшийся повышения зарплаты, прогулял первую после летнего отпуска тренировку, был наказан ссылкой в «Спартак-2», а вскоре футболиста, у которого оставалось менее полугода до истечения срока действия контракта, «Краснодар», если верить сайту transfermarkt.com, приобрел за 400 тысяч евро, а не за 2 миллиона, как сообщили российские СМИ. Между тем «Спартак» в 2010 году заплатил за него голландскому АЗ около 3 миллионов. Во столько же Ари оценивается и теперь.

В отличие от Швеции, где он начинал свою европейскую эпопею в составе «Кальмара», Ари не становился в России лучшим бомбардиром чемпионата, но зарекомендовал себя крепким, старательным, работящим, хотя и нестабильным игроком. Показателен график его прошлого сезона: 15 матчей без единого гола до середины октября, бурный отрезок длиною в месяц с небольшим, на котором были забиты все шесть голов (с учетом мяча в ворота ПАОК в Лиге Европы) и опять 13 «сухих» матчей, включая десять весенних.

Иногда бразильца посещало вдохновение. Причем, часто оно приходилось на престижные матчи. Болельщикам «Спартака» памятны и победный гол Ари в ворота ЦСКА, забитый ударом от линии штрафной площади в концовке дерби апреля 2011 года (1:0), и мяч в ворота «Фенербахче» в Стамбуле, где красно-белые при Унаи Эмери героически отстояли ничью, послужившую пропуском в основной турнир Лиги чемпионов. А в марте 2014 года Ари сделал хет-трик в ворота «Спартака» — и не стал его праздновать из уважения к этому клубу и его болельщикам.