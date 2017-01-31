Силкин лучше Карреры. Топ-10 лучших тренерских стартов чемпионата России
В ближайшее время на посту главного тренера московского ЦСКА предстоит стартовать Виктору Гончаренко. Этот факт вдохновил «Советский спорт» вспомнить, как начинали свою работу в российском футболе самые успешные наставники, встававшие у руля команд РФПЛ.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Для сравнения мы взяли отрезок в 10 матчей, чтобы отсеять серии из нескольких побед подряд, которые могли бы оказаться случайным стечением обстоятельств. В материале использована статистика портала Transfermarkt, начиная с 2004 года.
10. Андрей Гордеев
Десятую строчку занял нынешний главный тренер команды «СКА-Хабаровск» Андрей Гордеев, который 21 мая 2009 года начал исполнять обязанности наставника подмосковного «Сатурна», сменив на этой должности Гаджи Гаджиева.
Гордеев принял команду, когда она шла на 15-м, предпоследнем, месте в чемпионате России. В 10-ти играх российского первенства клуб набрал 20 очков. За это время «инопланетяне» поднялись в турнирной таблице на семь позиций и практически добралась до зоны еврокубков.
9. Валерий Карпин
В зачет попал первый период тренерской работы Валерия Карпина у руля московского «Спартака», когда он возглавил команду 16 апреля 2009 года после отставки датчанина Микаэля Лаудрупа. Тогда ради тренерской позиции Карпину пришлось поставить под вопрос свой пост генерального директора клуба, а позже и вовсе его покинуть.
20 очков в 10-ти матчах и «Спартак», проваливший старт сезона, с 10-й строчки прыгнул вверх сразу на 7 позиций, закрепившись на третьем месте. Нынешний эксперт телеканала «Матч ТВ» оказался в списке выше Андрея Гордеева, благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов команды: +11 у «Спартака» против +10 у «Сатурна».
8. Миодраг Божович
На одно очко больше Карпина с Гордеевым в стартовых 10-ти матчах заработал Миодраг Божович с «Локомотивом».
Черногорский тренер возглавил команду 4 октября 2014 года. В десяти встречах на старте его работы «железнодорожники» заработали 21 очко. Это позволило команде с 9-й строчки передислоцироваться на 5-е место.
Однако, несмотря на весьма успешную работу, век Божовича в «Локо» был недолог. Проработав еще 8 матчей, он вынужден был оставить занимаемый пост. Теперь тренер бьет рекорды в Сербии, где он возглавляет белградский клуб «Партизан».
7. Владимир Федотов
Столько же очков, сколько и Божович у руля «Локомотива», заработал
Тогда
В пользу Федотова по сравнению с Божовичем вновь сыграла разница забитых и пропущенных мячей: +11 против +6.
6. Леонид Кучук
Еще на очко больше на старте своей работы набрал Леонид Кучук. Именно его в итоге и сменил на посту главного тренера «Локомотива» Божович.
Стартовый отрезок выдался для тренера более чем удачным — 22 очка в первых десяти играх и третья позиция — не чета 9-му месту, который команда заняла по итогам предыдущего сезона.
Однако хороший темп Кучук удержать не сумел. В начале следующего сезона коллектив начал распадаться. Главной причиной в прессе называли конфликт ведущих иностранных игроков с главным тренером.
5. Владимир Эштреков
Самый ранний по хронологии результат в нашем рейтинге принадлежит еще одному тренеру московского «Локомотива» Владимиру Эштрекову.
Как и Кучук, в начале своей работы с командой Эштреков сумел добавить в копилку клуба 22 очка. Однако «Локомотив» под его руководством забил на один гол больше, чем при Кучуке.
Эштреков принимал команду, когда она шла на 5-м месте. После десяти игр клуб уже возглавлял турнирную таблицу.
4. Массимо Каррера
Единственный из действующих менеджеров команд РФПЛ, итальянец Массимо Каррера, идет на четвертом месте в нашем списке.
В стартовых для него десяти матчах, не только во главе «Спартака», но и вообще на посту главного тренера, «Спартак» набрал 24 очка.
Как это часто бывает в
3. Лучано Спаллетти
Тройку менеджеров российских клубов с лучим результатом на старте своей работы открывает еще один итальянец — Лучано Спаллетти.
Во главе питерского «Зенита» Спаллетти встал 11 декабря 2009 года. На этом посту он сменил Дика Адвоката. Голландец не достиг поставленных перед ним целей — команда по итогам сезона заняла лишь третье место в чемпионате.
Десятью матчами позже, уже в 2010 году, «Зенит» возглавлял турнирную таблицу с 24-мя очками в зачете и разницей мячей +10.
2. Сергей Силкин
Вряд ли вы ожидали увидеть Сергея Силкина в этом списке, а он взял и взобрался на вторую строчку.
Во главе московского «Динамо» он встал 21 июня 2011 года. Тогда команда шла на четвертом месте. В последующих 10-ти матчах клуб не проиграла ни разу, набрав 24 очка. Это позволило
В конце сезона клуб занял вполне приемлемое четвертое место, а в Кубке России — дошел до финала. Однако следующий сезон стартовал неудачно — три подряд поражения. Силкин подал в отставку самостоятельно.
1. Андре
Лидером этого рейтинга стал молодой португальский тренер Андре
Команда при нем выдала рекордную стартовую серию, набрав 25 очков в десяти матчах. Однако еще более рекордную, хоть и не стартовую серию, показал московский ЦСКА Леонида Слуцкого. Это позволило «армейцам» обойти «Зенит», а потом и вовсе выиграть чемпионат России.
Зико
Кстати, раз уж мы начали разговор с Виктора Гончаренко, грех не вспомнить имя самого успешного тренерского старта в современной истории московского ЦСКА. Его показал отнюдь не нынешний депутат Госдумы Валерий Газзаев, и даже не отправившийся покорять пингвинов в Антарктиду и «аристократов» в Лондон Леонид Слуцкий.
Лучший старт в «армейском» клубе показал легендарный бразилец Зико. В первых десяти матчах при нем команда набрала 19 очков, что позволило
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