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31 января 2017, 22:15 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Таски в «Саутгемптоне» не будет

Сделка о переходе защитника «Спартака» Сердара Таски в «Саутгемптон» сорвалась, утверждает ESPN.

«Святые» хотели арендовать 29-летнего футболиста, но стороны не смогли договориться об условиях личного контракта. В оставшиеся до закрытия трансферного окна часы английский клуб постарается приобрети другого игрока обороны.

Таски также интересуется «Кристал Пэлас», причем лондонцы хотят полностью выкупить права на турка. Защитник перешел в «Спартак» в августе 2013 года, его контракт рассчитан до 30 июня. В нынешнем сезоне защитник принял участие в девяти матчах чемпионата России и одной игре Кубка страны.

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