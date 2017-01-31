Таски в «Саутгемптоне» не будет

«Святые» хотели арендовать 29-летнего футболиста, но стороны не смогли договориться об условиях личного контракта. В оставшиеся до закрытия трансферного окна часы английский клуб постарается приобрети другого игрока обороны.

Таски также интересуется «Кристал Пэлас», причем лондонцы хотят полностью выкупить права на турка. Защитник перешел в «Спартак» в августе 2013 года, его контракт рассчитан до 30 июня. В нынешнем сезоне защитник принял участие в девяти матчах чемпионата России и одной игре Кубка страны.