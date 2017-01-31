Transfermarkt: «Локомотив» арендовал Кокера

На сайте 25-летний футболист уже значится в качестве игрока железнодорожников. Сообщается, что российский клуб арендовал англичанина до конца сезона.

Ранее о переходе Кокера в «Локомотив» уже сообщили ряд зарубежных изданий, включая BBC. Но в команде не подтверждают эту информацию, отказываясь называть имя новичка, которого уже показал в соцсетях.