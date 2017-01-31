Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28617692/
31 января 2017, 20:56 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Маргасов перейдёт из «Крыльев Советов» в «Локомотив»

Защитник Тимофей Маргасов перейдёт из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

По информации «Чемпионата», контракт с футболистом будет рассчитан на 3,5 года.

Сделка будет официально оформлена в ближайшие дни. Планируется, что Маргасов присоединится к «Локо» с третьего сбора.

24-летний Маргасов стал игроком «Крыльев» в 2016 году, до этого он выступал за «Ростов». В нынешнем сезоне РФПЛ защитник провёл пять матчей (три — с первых минут), в которых не отметился результативными действиями, но получил две жёлтые карточки.

Крылья Советов
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России