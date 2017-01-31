Маргасов перейдёт из «Крыльев Советов» в «Локомотив»

По информации «Чемпионата», контракт с футболистом будет рассчитан на 3,5 года.



Сделка будет официально оформлена в ближайшие дни. Планируется, что Маргасов присоединится к «Локо» с третьего сбора.



24-летний Маргасов стал игроком «Крыльев» в 2016 году, до этого он выступал за «Ростов». В нынешнем сезоне РФПЛ защитник провёл пять матчей (три — с первых минут), в которых не отметился результативными действиями, но получил две жёлтые карточки.