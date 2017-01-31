Селюк: Траоре ушёл в одну из лучших лиг, но навсегда останется в истории ЦСКА
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего Ласина Траоре, прокомментировал в интервью «Чемпионату» переход ивуарийского форварда в хихонский «Спортинг» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.
«Как я и обещал, Траоре покинул ЦСКА. Причём Ласина перешёл в один из двух лучших чемпионатов в мире — в испанский, где у него также будет возможность показать, на что он способен. Хочу заметить, что Траоре, который играл в ЦСКА и, возможно,
Всегда говорил и говорю, что мои футболисты не будут годами высиживать и выпрашивать зарплату согласно контракту. Если у клуба и футболиста
У Траоре есть мотивация помочь “Спортингу” остаться в Высшей лиге. Надеюсь, это у него получится. В то же время хочу пожелать некоторым болельщикам ЦСКА быть добрее не только к игрокам, но и к работникам клуба в целом. Нужно понимать, что в ЦСКА назрела перестройка, и надо дать время провести её качественно. Никто не сомневается, что ЦСКА — это
Разговоры о том, что Траоре мог перейти в “Бешикташ”? Как я, так и Ласина убеждены, что испанский чемпионат гораздо качественнее, а играть на “Камп Ноу” гораздо приятнее, чем в Анталии. Для Траоре лучше играть в Испании против Месси и Роналду, чем в Анталии против старого друга по “Анжи”, фотомодели Это’О, фотографирующегося то с “Амкаром”, то со “СКА-Хабаровск”», — сказал Селюк.
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