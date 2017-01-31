«Локомотив» арендует Колкера у «КПР» до лета с правом выкупа

Речь идёт об аренде до лета, при этом у «Локомотива» будет возможность выкупить трансфер футболиста. Планируется, что Колкер присоединится к «Локо» с третьего сбора.



25-летний англичанин не выходил на поле с октября прошлого года из-за травмы бедра и до сих пор восстанавливается. Британские СМИ ранее отметили, что к марту, когда в РФПЛ возобновится сезон, Колкер может залечить повреждение и набрать форму.



В «КПР» Колкер играет с 2014 года, куда перебрался из «Кардиффа». Контракт с «рейнджерами» действует до лета 2018 года.