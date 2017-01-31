«Локомотив» арендует Колкера у «КПР» до лета с правом выкупа
По информации «Чемпионата», защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер в ближайшее время подпишет соглашение с «Локомотивом».
Речь идёт об аренде до лета, при этом у «Локомотива» будет возможность выкупить трансфер футболиста. Планируется, что Колкер присоединится к «Локо» с третьего сбора.
25-летний англичанин не выходил на поле с октября прошлого года
В «КПР» Колкер играет с 2014 года, куда перебрался из «Кардиффа». Контракт с «рейнджерами» действует до лета 2018 года.
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