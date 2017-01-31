«Терек» уступил «Работничкам» в товарищеском матче

Матч проходил в Турции и завершился поражением грозненской команды со счётом 0:2.



В текущем сезоне после 18 туров «Работнички» занимают четвёртое место в чемпионате Македонии. «Терек» также располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РФПЛ после 17 туров.



Товарищеский матч

«Терек» (Грозный, Россия) — «Работнички» (Скопье, Македония) — 0:2 (0:1).