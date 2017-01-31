«Терек» уступил «Работничкам» в товарищеском матче
В рамках подготовки ко второй части сезона российской
Премьер-Лиги «Терек» провёл товарищескую встречу с македонским клубом «Работнички».
Матч проходил в Турции и завершился поражением грозненской команды со счётом 0:2.
В текущем сезоне после 18 туров «Работнички» занимают четвёртое место в чемпионате Македонии. «Терек» также располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РФПЛ после 17 туров.
Товарищеский матч
«Терек» (Грозный, Россия) — «Работнички» (Скопье, Македония) — 0:2 (0:1).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter