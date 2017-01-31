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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28617337/
31 января 2017, 20:10 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Терек» уступил «Работничкам» в товарищеском матче

В рамках подготовки ко второй части сезона российской Премьер-Лиги «Терек» провёл товарищескую встречу с македонским клубом «Работнички».

Матч проходил в Турции и завершился поражением грозненской команды со счётом 0:2.

В текущем сезоне после 18 туров «Работнички» занимают четвёртое место в чемпионате Македонии. «Терек» также располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РФПЛ после 17 туров.

Товарищеский матч
«Терек» (Грозный, Россия) — «Работнички» (Скопье, Македония) — 0:2 (0:1).

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