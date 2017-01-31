Игорь Кудряшов: Переносим матч с «Ростовом» из Томска из-за погодных условий

Это связано с погодными условиями в Томске. Встреча должна состояться 3 марта.

— Договорились с «Ростовом» о проведении матча на их поле. Теперь ждем одобрения от футбольных властей, — сказал Кудряшов.

— Что послужило причиной переноса?

— Погодные условия. 3 марта в Томске сыграть будет невозможно. Будем готовить поле к 18 марта, к игре с «Амкаром».

— Кто понесет затраты на перелет команды?

— «Ростов» полностью оплачивает чартер, проживание. (Сергей АСТАХОВ).