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31 января 2017, 19:35 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Игорь Кудряшов: Переносим матч с «Ростовом» из Томска из-за погодных условий

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов рассказал «СЭ», что клуб достиг договоренности о проведении домашнего матча 18-го тура чемпионата России с «Ростовом» в Ростове-на-Дону.

Это связано с погодными условиями в Томске. Встреча должна состояться 3 марта.

— Договорились с «Ростовом» о проведении матча на их поле. Теперь ждем одобрения от футбольных властей, — сказал Кудряшов.

— Что послужило причиной переноса?

— Погодные условия. 3 марта в Томске сыграть будет невозможно. Будем готовить поле к 18 марта, к игре с «Амкаром».

— Кто понесет затраты на перелет команды?

— «Ростов» полностью оплачивает чартер, проживание. (Сергей АСТАХОВ).

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