«Ростов» победил лидера чемпионата Словакии, Бухаров оформил дубль за 3 минуты

На шестой минуте Дмитрий Полоз открыл счет. На исходе получаса игры Александр Бухаров удвоил преимущество «Ростова», а на 33-й минуте Бухаров оформил дубль. В середине второго тайма «Жилина» отыграла один мяч.



После 19 туров нынешнего розыгрыша чемпионата Словакии «Жилина» занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 12 баллов.