«Ростов» победил лидера чемпионата Словакии, Бухаров оформил дубль за 3 минуты
«Ростов» выиграл у «Жилины» в контрольном матче. Встреча проходила в турецком Белеке на стадионе «Глория Спортс Арена» и завершилась со счетом 3:1.
На шестой минуте Дмитрий Полоз открыл счет. На исходе получаса игры Александр Бухаров удвоил преимущество «Ростова», а на 33-й минуте Бухаров оформил дубль. В середине второго тайма «Жилина» отыграла один мяч.
После 19 туров нынешнего розыгрыша чемпионата Словакии «Жилина» занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 12 баллов.
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