В товарищеских матчах «Томь» обыграла «Сплит», «Оренбург» победил «Дунав»

«Томь» провела товарищеский матч с хорватским «Сплитом», а «Оренбург» сыграл контрольную игру с болгарским клубом «Дунав».



Обе встречи завершились победами российских команд со счётом 1:0. За томскую команду единственный мяч на свой счёт записал Александр Горбатюк, который на 82-й минуте реализовал пенальти. В составе «Оренбурга» на 33-й минуте отличился Благой Георгиев.



Товарищеские матчи



«Томь» (Томск, Россия) — «Сплит» (Сплит, Хорватия) — 1:0 (0:0)



Гол: Горбатюк, 82.



«Оренбург» (Оренбург, Россия) — «Дунав» (Русе, Болгария) — 1:0 (1:0)



Гол: Георгиев, 33.