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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28616706/
31 января 2017, 19:27 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

В товарищеских матчах «Томь» обыграла «Сплит», «Оренбург» победил «Дунав»

Клубы российской Премьер-Лиги продолжают подготовку к возобновлению сезона.

«Томь» провела товарищеский матч с хорватским «Сплитом», а «Оренбург» сыграл контрольную игру с болгарским клубом «Дунав».

Обе встречи завершились победами российских команд со счётом 1:0. За томскую команду единственный мяч на свой счёт записал Александр Горбатюк, который на 82-й минуте реализовал пенальти. В составе «Оренбурга» на 33-й минуте отличился Благой Георгиев.

Товарищеские матчи

«Томь» (Томск, Россия) — «Сплит» (Сплит, Хорватия) — 1:0 (0:0)

Гол: Горбатюк, 82.

«Оренбург» (Оренбург, Россия) — «Дунав» (Русе, Болгария) — 1:0 (1:0)

Гол: Георгиев, 33.

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