Защитник «Локомотива» Логашов продолжит карьеру в «Тосно»

25-летний футболист покидает «железнодорожников» как свободный агент. Контракт с клубом из Ленинградской области будет заключён до конца сезона.



Логашов перешёл в «Локомотив» из «Анжи» в 2013 году. Сезон-2013/14 Арсений провёл в «Ростове». В нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги он не провёл в составе московской команды ни одного матча.