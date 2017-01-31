Защитник «Локомотива» Логашов продолжит карьеру в «Тосно»
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Локомотива» Арсений Логашов продолжит карьеру в клубе Футбольной национальной лиги «Тосно».
25-летний футболист покидает «железнодорожников» как свободный агент. Контракт с клубом из Ленинградской области будет заключён до конца сезона.
Логашов перешёл в «Локомотив» из «Анжи» в 2013 году. Сезон-2013/14 Арсений провёл в «Ростове». В нынешнем сезоне российской
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