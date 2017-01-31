Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28616702/
31 января 2017, 19:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Защитник «Локомотива» Логашов продолжит карьеру в «Тосно»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Локомотива» Арсений Логашов продолжит карьеру в клубе Футбольной национальной лиги «Тосно».

25-летний футболист покидает «железнодорожников» как свободный агент. Контракт с клубом из Ленинградской области будет заключён до конца сезона.

Логашов перешёл в «Локомотив» из «Анжи» в 2013 году. Сезон-2013/14 Арсений провёл в «Ростове». В нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги он не провёл в составе московской команды ни одного матча.

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Тосно
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России