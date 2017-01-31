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31 января 2017, 19:20 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Агент Ари назвал слухами информацию о возможном расторжении контракта с «Краснодаром»

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Информация о том, что российский клуб «Краснодар» рассматривает вариант расторжения контракта с футболистом Ари является слухами. Об этом ТАСС сообщил агент 31-летнего нападающего Оливер Кабрера.

Ранее Спорт-Экспресс опубликовал информацию что клуб готов расстаться с футболистом <nobr>из-за </nobr>недовольства работой бразильца на сборах. Увеличить
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Ранее издание «Спорт-Экспресс» опубликовало информацию, что «Краснодар» готов расстаться с Ари из-за недовольства работой бразильца на сборах.

«Ничего не произошло, это слухи», — сказал Кабрера.

В текущем сезоне Ари сыграл за «Краснодар» в 11 матчах чемпионата России, одной игре Кубка страны и шести встречах Лиги Европы, забил в сумме семь голов.

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