Агент Ари назвал слухами информацию о возможном расторжении контракта с «Краснодаром»

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Ранее издание «Спорт-Экспресс» опубликовало информацию, что «Краснодар» готов расстаться с Ари из-за недовольства работой бразильца на сборах.

«Ничего не произошло, это слухи», — сказал Кабрера.

В текущем сезоне Ари сыграл за «Краснодар» в 11 матчах чемпионата России, одной игре Кубка страны и шести встречах Лиги Европы, забил в сумме семь голов.