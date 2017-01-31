ЦСКА исключил футболиста Траоре из заявки на чемпионат России

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Права на Траоре принадлежат футбольному клубу «Монако». Летом он перешел на правах аренды в ЦСКА до конца сезона-2016/17. Ранее во вторник испанские СМИ сообщили о том, что ивуариец прибыл в испанский Хихон для подписания контракта с местным «Спортингом».

Траоре провел за ЦСКА 21 матч в различных турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.