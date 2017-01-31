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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28616510/
31 января 2017, 19:18 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Бранислав Иванович: Я доволен тем, что нахожусь в Санкт-Петербурге

Защитник «Челси» Бранислав Иванович сказал встречавшим его в аэропорту Санкт-Петербурга журналистам, что находится в хорошей форме.

Серб прибыл в Россию на переговоры с «Зенитом». Ранее «СЭ» сообщал, что защитник подпишет контракт по схеме «2,5+1», а его зарплата составит 3,2 миллиона евро плюс бонусы за завоевание чемпионского титула в России и успехов в еврокубках (главный параметр — выход как минимум в четвертьфинал).

— Перелет прошел хорошо, — цитирует «Фонтанка» Ивановича. — Я доволен тем, что я нахожусь здесь и сейчас. Посмотрим, чем это все закончится. Я знаю, что работал хорошо, хоть и часто не играл в последнее время, но физически я готов. Травм не было, все в порядке.

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