Бранислав Иванович: Я доволен тем, что нахожусь в Санкт-Петербурге

Серб прибыл в Россию на переговоры с «Зенитом». Ранее «СЭ» сообщал, что защитник подпишет контракт по схеме «2,5+1», а его зарплата составит 3,2 миллиона евро плюс бонусы за завоевание чемпионского титула в России и успехов в еврокубках (главный параметр — выход как минимум в четвертьфинал).

— Перелет прошел хорошо, — цитирует «Фонтанка» Ивановича. — Я доволен тем, что я нахожусь здесь и сейчас. Посмотрим, чем это все закончится. Я знаю, что работал хорошо, хоть и часто не играл в последнее время, но физически я готов. Травм не было, все в порядке.