«Спартак» обыграл «Копенгаген» в товарищеском матче
Товарищеский матч между «Спартаком» и «Копенгагеном» завершился победой
красно-белых. Итоговый счет матча — 2:1.
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Матч проходил в
«Спартак» — «Копенгаген» — 2:1 (1:1)
Голы: Адриано 30 (1:0 — пен.). Корнелиус 44 (1:1 — пен.). Окоре 89 (2:1 — автогол).
«Спартак»: Ребров (Селихов, 46), Ещенко, Джикия, Комбаров, Маурисио, Попов (Ананидзе, 46), Зобнин (Зуев, 63), Глушаков, Фернандо (Давыдов, 78), Самедов, Адриано (Мельгарехо, 63).
«Копенгаген»: Ольсен, Йоргенсен, Йоханссон, Аугустинсон, Анкерсен, Матич, Квист, Корнелиус, Фальк (Бойлесен, 84), Тоту, Сантандер.
Предупреждения:
Комбаров, 43; Ананидзе, 59; Маурисио, 67 — Анкерсен, 29; Сантандер, 35; Йоргенсен, 68; Грегуш, 70.
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