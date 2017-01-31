«Спартак» обыграл «Копенгаген» в товарищеском матче

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Матч проходил в Абу-Даби (ОАЭ). Оба мяча в первом тайме были забиты с пенальти. У московского клуба отличился новичок Луис Адриано. У «Копенгагена» 11-метровый реализовал Андреас Корнелиус. Под занавес матча собственные ворота после прострела Дениса Давыдова поразил Жорес Окоре.

«Спартак» — «Копенгаген» — 2:1 (1:1)

Голы: Адриано 30 (1:0 — пен.). Корнелиус 44 (1:1 — пен.). Окоре 89 (2:1 — автогол).

«Спартак»: Ребров (Селихов, 46), Ещенко, Джикия, Комбаров, Маурисио, Попов (Ананидзе, 46), Зобнин (Зуев, 63), Глушаков, Фернандо (Давыдов, 78), Самедов, Адриано (Мельгарехо, 63).

«Копенгаген»: Ольсен, Йоргенсен, Йоханссон, Аугустинсон, Анкерсен, Матич, Квист, Корнелиус, Фальк (Бойлесен, 84), Тоту, Сантандер.

Предупреждения:

Комбаров, 43; Ананидзе, 59; Маурисио, 67 — Анкерсен, 29; Сантандер, 35; Йоргенсен, 68; Грегуш, 70.