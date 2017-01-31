«Краснодар» готов расторгнуть контракт с Ари

Клуб даже рассматривает вариант расторжения контракта по обоюдному согласию. Причиной стало недовольство работой 31-летнего бразильца на сборах.

Главной проблемой может стать личный контракт нападающего, поскольку игрок не пойдет на понижение зарплаты. Однако на данный момент ни один клуб не готов предложить Ари те же условия, что и «Краснодар».